Guia útil per gaudir d'aquest Nadal a Terrassa

“Quan comparteixes, la màgia la fas tu” és l’eslògan per aquest Nadal a Terrassa. L’Ajuntament ha donat a conèixer totes les activitats preparades per les festes nadalenques, i com enguany “la màgia és compartir”, us presentem una guia bàsica per poder gaudir de la ciutat en un dels moments més especials de tot l’any. Com cada temporada, Terrassa ofereix activitats per a tots els públics i gustos, tot unint tradició, diversió i esperit nadalenc.
Per veure la ciutat vestida de Nadal
Terrassa s’encén el 29 de novembre amb l’encesa de llums al Raval de Montserrat. La Fada de la Llum i el Llumí, guardià del Nadal, donaran el tret de sortida a unes festes que ompliran carrers i places. Enguany s’instal·len més de 1.400 punts de llum i deu figures tridimensionals, mentre les xemeneies més emblemàtiques lluiran amb un enllumenat especial recordant el passat industrial.
Al Raval, el pessebre de la ciutat, construït per l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa, s’estrena el vespre de l’encesa. A més, de l'1 de desembre al 8 de gener, el soterrani de la Catedral del Sant Esperit acollirà 14 pessebres elaborats pels socis de l’Agrupació, amb horaris de 18 a 21 h entre setmana i d’11 a 13 h els festius.
Un majestuós avet de dotze metres presidirà el Raval, acompanyat d’altres arbres repartits per passeig Comte d’Ègara, plaça del Roc Blanc, plaça de Can Palet i plaça d’Agustí Bartra, mentre nombrosos arbres dels barris lluiran la seva pròpia decoració. La ciutat s’omple així d’una atmosfera que convida a passejar i gaudir del Nadal.
La Fira de Santa Llúcia, del 28 de novembre al 18 de desembre a la plaça Vella, ofereix figuretes del pessebre, tions, llums i ornaments nadalencs. La Fira d’Hivern, del 20 de desembre al 6 de gener, proposa bijuteria, complements, joguines i regals. Finalment, el Vapor dels Reis Mags, una activitat immersiva i gratuïta al recinte del Vapor de Prodis els dies 2, 3 i 4 de gener, convertirà l’espai en un escenari màgic amb recorreguts guiats, actuacions, gastronomia i un petit mercat dedicat a Ses Majestats.
Per gaudir en família
El Patge Xiu-Xiu celebra enguany 75 anys visitant Terrassa, recollint cartes i repartint il·lusió del 26 de desembre al 4 de gener. La tarda del 5 de gener, Ses Majestats d’Orient recorreran els principals carrers en la tradicional Cavalcada, que finalitzarà al Raval de Montserrat.
Els Pastorets tornen amb dues versions: el Centre Cultural El Social presenta el clàssic de Folch i Torres (edició 103), amb funcions del 26, 27 de desembre i l’1, 3, 4 i 6 de gener, incloent-hi una sessió infantil el 28 de desembre. El grup PAM Teatre presenta Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere els dies 26, 27, 28 de desembre i 3, 4 i 6 de gener.
Els tradicionals trenets de Nadal recórrer el centre i els districtes amb parada a múltiples punts i un preu simbòlic d’1 euro, gratuït per menors de dos anys i persones amb capacitats diverses.
L’activitat "Fem cagar el Tió" arriba enguany a nou barris -s’estrenen Can Boada, la Maurina i Can Palet- amb xocolatada i diversió per a tots els infants.
Entre les novetats destaca la pista de gel de la plaça Nova, amb 420 m², accessible i sostenible, envoltada de zones de descans, food trucks i activitats. També reobre el Vapor Ros els dies 29 i 30 de desembre amb espectacles familiars que recuperen aquest espai emblemàtic.
Per gaudir del ritme nadalenc
El cicle Sons de Nadal reunirà més de 300 cantaires entre corals, cors rocieros i grups locals en espais emblemàtics com l’atri de l’Ajuntament i la plaça de la Torre del Palau. Entre els concerts destacats, la mezzosoprano Anna Alàs actuarà a l’Auditori Terrassa, mentre el Cor Montserrat amb Gemma Humet interpretarà el Cant de la Sibil·la a la Seu d’Ègara els dies 18 i 20 de desembre.
A més, el cicle Terrassa Vibra per Nadal portarà música al carrer, posant en valor el talent local emergent i animant carrers i places amb ritmes per a tots els gustos.
Per passar Nadal amb els veïns
Per als qui busquen celebrar Nadal en companyia, Terrassa proposa esdeveniments per a tothom. La Festa de Cap d’Any a la plaça del Rector Homs comptarà amb Àlex Marteen i la seva Rave Cabaret, que combinarà música en directe amb temes clàssics i actuals de 23.30 a 3 h, incloent-hi les campanades i servei de bar. Durant tot el Nadal, els terrassencs poden jugar al tradicional Quinto a diverses entitats, com El Social, Bàsquet Sant Pere i Club Natació Terrassa, fomentant la convivència i l’ambient festiu.
Per si et quedes amb ganes de més
Per acabar de completar la programació, cal tenir en compte que la majoria de colles i agrupacions de cultura popular organitzen les seves pròpies activitats, mantenint viva la tradició i la participació ciutadana.
Paral·lelament, el Museu de Terrassa i la Xarxa de Biblioteques, tant la central com la dels districtes, així com les entitats veïnals, ofereixen una programació extensa de tallers, exposicions i activitats que es poden consultar al web oficial.