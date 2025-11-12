Tot el ferro abans d’acabar aquest any

Els dos triomfs consecutius del Terrassa FC conviden a l’optimisme i fomenten el desig d’afició i equip d’estar en les places de privilegi, les cinc primeres de la classificació que donen l’ascens directe i la disputa del “play-off” per pujar de categoria. El calendari que li resta al conjunt que dirigeix el tècnic Oriol Alsina fins a l’aturada de Nadal, està farcit de rivals que, en aquests moments, ocupen un d’aquests llocs de la part alta de la classificació. Per tant, resten sis encontres fins a finals d’aquest any que poden ser un termòmetre molt fidel de les possibles aspiracions del conjunt terrassista.
El primer adversari serà el Sant Andreu, que visita l’Estadi Olímpic aquest diumenge, a partir de les 18 hores. Els quadribarrats ocupen actualment la cinquena posició, amb 16 punts, només un més que els d’Alsina. Com cada temporada, l’equip que ara entrena Natxo González és un dels aspirants a l’ascens i ho corroboren les quatre victòries aconseguides en els últims cinc encontres que han disputat.
Després tocarà visitar el Barça Atlètic, el dissabte dia 22 de novembre, a les 19 hores, a l’Estadi Johan Cruyff. El conjunt de Giuliano Belletti, un dels grans favorits per estar a dalt, és segon, amb 20 punts i com a local encara no sap què és perdre, amb un balanç de cinc victòries i un empat en els sis partits disputats com a local fins ara.
A la següent jornada, el Terrassa FC rebrà un Alcoyano que ocupa la tretzena posició, amb tretze punts, només dos menys que els egarencs. Tot i que se l’incloïa entre els equips amb aspiracions, de moment, els alacantins estan més a prop de la part baixa que de dalt.
Acomiadar el 2025
El tram final del conjunt d’Alsina abans d’acomiadar el 2025 futbolístic, serà també dels complicats. El mes de desembre tornarà a ser força complicat, a priori, tenint en compte els rivals que haurà d’intentar superar. El primer serà un Reus Reddis que va pujar des de la Tercera Federació la temporada anterior i que està a la tercera posició, amb 18 punts. El partit serà en terres tarragonines. La jornada següent, el Terrassa FC rebrà a casa un Atlético Baleares, un dels favorits a l’ascens, que ocupa la sisena posició, amb els mateixos punts que els terrassencs. Tancarà l’any visitant el Poblense, el 19 de desembre. Els balears són el líder actual, amb 21 punts.