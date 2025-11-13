El crematori pioner per a animals de companyia inclourà columbaris

Terrassa ha adjudicat a ARQBAG SCCL el projecte de construcció del nou crematori d’animals de companyia al complex de Funerària Terrassa, al costat del crematori per a persones. L’equipament, que inclourà columbaris per a urnes i permetrà incinerar animals domèstics de fins a 200 quilograms — incloent totes les races de gossos —, reforça la idea que “aquests són membres de la família”, segons el tinent d’alcalde de Benestar Animal, Noel Duque. El servei tindrà mirada social, amb tarifes adaptades als terrassencs amb menys recursos.
La proposta guanyadora del concurs, amb un pressupost base de 204.835,66 euros, ha obtingut 95 punts en la valoració del jurat, destacant per la seva organització funcional, sostenibilitat i integració amb l’espai verd. El futur crematori d’animals s’ubicarà en una parcel·la fora del tancament est del complex actual, amb accés propi des d’un camí vora el jardí adjacent, amb vistes a Torrebonica i la Mola. “Estarà totalment diferenciat i tindrà la seva pròpia entrada”, explica Noel Duque. “Serà molt similar al nostre crematori per a persones, ben dissenyat i innovador en construcció i eficiència climàtica”, afegeix.
El crematori inclourà dues sales de crematori, una sala de cerimònies i un jardí de culte, totes equipades amb la màquina Eco Cendres, que garanteix un procés de cremació més ecològic, eficient i menys contaminant. El servei oferirà cerimònies de comiat personalitzades i la possibilitat de conservar o dipositar les cendres en columbaris situats a l’exterior.“Hi haurà un espai pensat per col·locar-hi les urnes, de forma vertical, darrere d’una de les edificacions”, explica Duque. “No serà obligatori; les famílies podran endur-se les cendres a casa, però qui vulgui tindrà aquest espai simbòlic i digne per acomiadar-s’hi”.
El projecte preveu una superfície construïda d’uns 350 metres quadrats, amb una inversió de 1,7 milions d’euros: 1,3 milions per a l’edificació i 392.000 euros per a la urbanització dels voltants (6.000 m²). Es divideix en tres volums i concep l’espai exterior com a part del recorregut de l’anella verda, integrant-se en un bosc mediterrani.
L’edifici serà bioclimàtic i es construirà amb prefabricats de tàpia alleugerida, un material que millora el control higrotèrmic i permet escurçar el temps d’obra en almenys dos mesos. A la façana sud s’hi incorporarà un mur Trombe convectiu com a sistema passiu de climatització. “El lloc és preciós, amb vistes a la Mola i envoltat de vegetació. Tot està pensat per acompanyar el procés de dol”, destaca Noel Duque, que també subratlla que el projecte inclou espais de vetlla i d’acompanyament, amb la mateixa filosofia que Funerària Terrassa aplica als serveis per a persones, ara adaptada als animals de companyia. El calendari preveu que el crematori estigui operatiu a principis de 2027. “Els materials utilitzats permeten una construcció més àgil i eficient”, apunta Duque.
Terrassa serà així la primera ciutat de Catalunya i la segona de tot l’Estat (després de Màlaga) en disposar d’un tanatori i crematori municipal per a animals. A la ciutat hi ha censats més de 15.000 gossos, 6.000 gats i 52 fures.
“És una aposta per la dignitat i el benestar animal en una ciutat que entén que els animals són part de la família”, conclou Duque.
Una inspectora pel benestar de les mascotes
La proposta guanyadora es va presentar al Centre Cívic de Ca n’Aurell en una sessió de la Comissió de Benestar Animal, presidida per Noel Duque, on també es va donar a conèixer la nova figura d’una inspectora per reforçar la vigilància i la protecció dels drets dels animals. Segons Duque, “la incorporació de la inspectora ha permès fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la defensa del benestar animal. Ens ajuda a actuar ràpidament en casos de possible maltractament o descurança, anant als domicilis, parlant amb les famílies i establint pautes abans d’arribar a sancions”. També s’hi va presentar la nova imatge corporativa del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD), que ara queda integrat dins del servei municipal de Benestar Animal.