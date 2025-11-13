“Gent de Terrassa”, premi CLABE al millor contingut local

La secció i els premis “Gent de Terrassa”, del Diari de Terrassa, han estat reconeguts amb el prestigiós premi CLABE al millor contingut local, per la seva aposta continuada per la informació de proximitat i el compromís amb la ciutat. El guardó s'ha lliurat aquest dijous al vespre durant la gala de la XVIII edició dels Premios CLABE, celebrada al CaixaForum Madrid, en un acte que ha reunit destacades figures del periodisme i la comunicació d’arreu de l’Estat.
Han recollit el premi l’editor del Diari de Terrassa, Marc Basté, i el seu cap de redacció, Miquel Àngel Luque, de mans de Santiago Calaforra, president d’AMDComVal, i Juan Zafra, director general de CLABE. En un breu discurs d’agraïment, Basté ha expressat el seu reconeixement a l’associació per la concessió del guardó i per la seva “feina extraordinària en defensa dels interessos dels mitjans i del periodisme”.
Ha dedicat el premi, per aquest ordre, a “tot l’equip del diari, començant pel Miquel Àngel Luque i tota la redacció, especialment al Sergi Estapé, responsable de la secció, i també a la Núria Hernández i al seu equip, per la producció dels Premis Gent de Terrassa”.
Segons l’editor del Diari de Terrassa, la secció “Gent de Terrassa” sintetitza "la feina del periodisme local i dels mitjans locals, que és construir i vertebrar les nostres comunitats, convertint els lectors en els protagonistes; per això aquest premi, en realitat, és un premi a la gent de Terrassa: tots tenim alguna cosa extraordinària, algun aprenentatge per aportar, i des del Diari els retratem cada dia —en portem més de 1.000!”.
Impulsats pel Club Abierto de Editores (CLABE), que agrupa més de 190 grups editorials i prop d’un miler de capçaleres, els guardons que enguany arriben a la seva divuitena edició reconeixen la qualitat, la innovació i el compromís social dels mitjans i dels professionals del sector.
En aquesta edició, hi havia 96 candidats per a 13 premis, repartits en categories com millor contingut local o especialitzat, trajectòria professional o iniciativa innovadora. Entre els guardonats destaquen #VerificaRTVE, l’equip de verificació de RTVE Noticias; Andrés Rodríguez, editor de Spain Media Magazine, com a professional de l’any; el pòdcast “Un Tema al Día” de Juanlu Sánchez, com a millor contingut generalista; i Pilar González Matorra, pel rigor en la seva trajectòria.
En edicions anteriors han estat reconeguts noms i mitjans destacats com Maruja Torres, Pedro Piqueras, José Manuel González Huesa, o projectes com The Conversation España, NueveCuatroNueve (La Rioja) i Cordópolis.
Nascuda el 2021 com a eix del redisseny del diari, la secció “Gent de Terrassa” ocupa les pàgines centrals del Diari de Terrassa i dona veu als protagonistes de la vida quotidiana de la ciutat. Cada entrega combina el retrat d’un veí o veïna amb la presentació d’entitats locals, una fotografia destacada, una frase significativa, una dada rellevant i l’espai “Ahir i Avui”, que compara imatges antigues i actuals des del mateix punt de vista. Des del seu llançament, hi han passat més de mil persones, convertint-se en un espai de referència pel seu to humà i proper.
A més de l’edició en paper, “Gent de Terrassa” compta amb un espai propi al web del diari, on s’ha consolidat com un dels continguts més llegits.
L’èxit del projecte ha inspirat la creació dels Premis Gent de Terrassa, que ja han celebrat quatre edicions i que reconeixen les persones i entitats que projecten el nom de Terrassa més enllà dels seus límits.
Amb aquest reconeixement, el Diari reafirma el seu paper com a mirall de la ciutat i demostra que el periodisme de proximitat, rigorós i proper pot assolir també reconeixement a escala estatal.