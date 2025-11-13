Tot el suport a la mesura presa pel consistori amb Egara Powerlifting

Les entitats que utilitzen les instal·lacions de la Cogullada van emetre un comunicat en què donaven tot el suport a l’Ajuntament de la ciutat en relació amb la seva decisió d’instar als integrants de l’entitat Egara Powerlifting que marxessin d’aquestes instal·lacions. Un total de vuit entitats van signar aquest manifest, de moment l’últim episodi després d’un altercat que va precipitar el que ha vingut després.
Al comunicat, les entitats van expressar “el nostre suport a l’Ajuntament de Terrassa en la seva decisió de tancar Egara Powerlifting. Aquesta decisió es pren després d’esgotar totes les vies de diàleg i davant la falta de compromís del responsable d’Egara Powerlifting, que ha demostrat ser una persona conflictiva i poc disposada a respectar les normes de convivència”.
Acusaven el responsable d’Egara Powerlifting d’haver estat “el principal obstacle per a trobar una solució pacífica i beneficiosa per a tots. La seva actitud agressiva i poc col·laboradora ha generat un ambient de tensió i malestar entre els usuaris de l’equipament, i ha fet impossible la convivència”.
Segons les entitats signants, “el tancament d’Egara Powerlifting és una mesura necessària per protegir la convivència i la cohesió social a la Cogullada. No podem permetre que una persona amb aquesta actitud es carregui la convivència i el bon ambient que tant hem treballat per a construir”.
El comunicat acabava amb un agraïment al consistori “per prendre aquesta decisió i esperem que es prenguin mesures per a trobar un nou ús per a l’espai que beneficiï a la comunitat i promogui la convivència i la integració social”.
Cessar les activitats
La setmana passada, l’Ajuntament va informar els responsables de l’Egara Power Lifting que havien de cessar les seves activitats a l’equipament de la Cogullada des d’ahir mateix i també els hi va comunicar que disposaven de deu dies hàbils per retirar tot el material i les seves pertinences de la sala que ocupaven.
El regidor d’Esports, Alberto Muñoz, es va reunir amb la resta d’entitats que fan servir l’equipament, per explicar-los la situació. Aquestes ja havien emès un comunicat en què demanaven “l’expulsió” d’Egara Power Lifting d’aquestes instal·lacions “a causa dels greus problemes” ocasionats pels seus responsables.