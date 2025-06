Desena posició per a la selecció catalana de korfbal al Mundial sub-17

La selecció catalana sub-17 va tornar del Mundial de la categoria disputat a la ciutat neerlandesa d'Eindhoven amb un sabor agredolç. El conjunt dirigit per Pau i Aitana Segurana no va poder millorar la sisena posició aconseguida en les dues últimes cites mundialistes i es va haver de conformar amb una discreta desena plaça. Militava al combinat català el jugador terrassenc del CK Vallparadís Arnau Tobaruela.

Aquest desè lloc és un fidel reflex del profund relleu generacional que ha patit el combinat català sub-17, amb jugadors i jugadores que han descobert per primera vegada les exigències físiques. Catalunya va perdre els set partits que va disputar en aquesta competició mundialista.

A la primera fase va caure per 11 a 5 davant Anglaterra, per un contundent 33 a 3 contra els Països Baixos, per 12 a 10 (el resultat més ajustat) davant de Hong Kong i per 27 a 4 davant d'Alemanya.

Ja a la segona fase, els catalans van caure per 23 a 4 amb la República Txeca, per 21 a 9 contra Hongria i per 27 a 1 davant de Portugal. Es van haver de conformar amb la desena i última posició.