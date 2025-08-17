Magnífic bronze per a la selecció femenina

La selecció espanyola femenina ha guanyat a Bèlgica a la tanda de "shoot-outs" i s'ha adjudicat la medalla de bronze a l'Eurohockey de Mönchengladbach, Alemanya. Les de Carlos García Cuenca, amb una estel·lar Clara Pérez sota els pals, ha guanyat 2 a 1 en el desempat, després que el temps reglamentari finalitzés amb empat a zero en el marcador.
El conjunt belga ha començat dominant sense ocasions clares mentre que Espanya intentava crear algunes jugades de contraatac. Amb el pas dels minuts, les de García Cuenca han controlat el joc i han disposat de bones opcions, com un penal-córner llançat per Patricia Jiménez que la portera rival ha refusat. La millor oportunitat ha sigut de Florencia Amundson, després de rebre una bona passada de l'egarenca Marta Segú, però la portera de Bèlgica ha evitat el gol. Xantal Giné, que no acabaria el partit per lesió, també ho ha provat de penal-córner sense encert.
En el segon quart, i en un nou penal-córner, el combinat femení ha gaudit de la millor acció per avançar-se en el marcador, si bé la rematada de Sara Barrios ha sortit fora, molt ajustada al pal de la porteria contrària. Bèlgica ha reaccionat i ha disposat de diverses opcions de penal-córner, però Clara Pérez, descomunal, les ha rebutjat.
El tercer quart ha sigut molt pla quant a jugades atacants. Hi ha hagut molta igualtat, però les defenses han sabut imposar-se a les accions de les davanteres. En el darrer quart, Teresa Lima ha pogut marcar, però de nou la portera Elena Sotgiu ha evitat qualsevol penalització en contra del seu equip. Charlotte Englebert, en dues accions consecutives després d'un penal-córner, s'ha trobat la figura de Clara Pérez, que ha refusat amb autoritat les dues vegades.
Amb empat a zero a la conclusió dels 60 minuts reglamentaris, tocava decidir el bronze en els "shoot-outs". Cada selecció n'ha llançat set i les de García Cuenca n'han convertit dos, per part de Laia Vidosa i Patricia Jiménez, mentre que les belgues només n'han pogut transformar un. Clara Pérez ha aturat dos strokes en aquesta tanda i cinc dels shot-outs i ha sigut determinant per al triomf final del seu equip.