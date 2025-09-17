Divuit egarencs ja preparen els Mundials sub-21

Falten poc més de dos mesos per a l’inici del Campionat del Món sub-21 masculí de hockey, que es disputarà entre els dies 28 de novembre i 10 de desembre a l’estat indi de Tamil Nadu. El seleccionador espanyol de la categoria, el terrassenc Oriol Torras, ha convocat un total de 26 jugadors per començar dimecres vinent la preparació per a la competició més important de l’any. Un total de 12 dels jugadors són terrassencs. Es tracta de Pere Amat, Jan Capellades, Jan Trujillo i Ton Morán (Club Egara); Guiu Corominas, Santi Martín i Marc Martín (Atlètic); Mario Mena i Josep Martín (CD Terrassa); Pau Gestí i Nil Recasens (Royal Pingouin); i Bruno Ávila (RC Polo).
Els jugadors catalans s’entrenaran els dimarts i els dimecres a l’Estadi Martí Colomer i disputaran dos amistosos contra el Club Egara i el Júnior, els quatre madrilenys al CAR de Madrid i els tres bascos a Getxo. Del 29 d’octubre al 2 de novembre s’aplegaran per dur a terme la darrera concentració a Terrassa, d’on sortirà la llista definitiva de 18 convocats. El preparador físic és l’egarenc Albert Fíguls.
Aquest Campionat del Món sub-21 comptarà amb un total de 24 seleccions participants. Espanya ha quedat enquadrada al grup “D” juntament amb els combinats de Bèlgica, Egipte i Namíbia.
Per la seva banda, la selecció espanyola sub-21 femenina començarà a treballar dimarts vinent a Terrassa i es concentrarà també del 29 d’octubre al 2 de novembre a Terrassa. El dimarts 30 de setembre disputaran un amistós davant del Júnior. En el cas de les noies, el Mundial femení de la categoria començarà més tard, de l’1 al 13 de desembre a la capital xilena, Santiago.
Sis egarenques
El seleccionador femení espanyol, Alejandro Iglesias, ha donat a conèixer una primera llista de 24 jugadores, d’on sortiran les 18 que viatjaran a finals de novembre a Xile.
Cinc d’elles són terrassenques. Es tracta de les jugadores del Club Egara Natàlia Vilanova i Sofía Keenan; les de l’Atlètic Mar Sola i Núria Giménez, la jugadora del CD Terrassa Lena Alonso i la del Júnior Marta Alcaraz. Hi ha dos terrassencs més a l’”staff” de la sub-21 femenina: el segon entrenador Andrew Wilson i l’entrenador de porteres Bernardino Herrera.
A terres xilenes, 24 seleccions competiran pel títol. Espanya ho farà al grup “E” en companyia d’Austràlia, el Canadà i Escòcia.