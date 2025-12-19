L’ATL assumirà la gestió de la planta d’Abrera l’1 de gener

El ple de desembre ha ratificat aquest divendres el traspàs de la planta potabilitzadora d’Abrera a Aigües Ter-Llobregat (ATL), un canvi que serà efectiu l’1 de gener. El canvi respon al que estableix la Llei d’Aigües de Catalunya, que marca que la gestió ha de ser de la Generalitat.
La regidora de Cicles de l’Aigua, Patricia Reche, ha defensat que l’acord representa una “millora significativa” per a Terrassa, tant pel que fa a l’estabilitat del servei com al cost “raonable” de l’aigua. ATL invertirà 17 milions d’euros per modernitzar la planta i millorar la qualitat del subministrament, incloent-hi nous tractaments per millorar el gust de l’aigua.
Amb aquest traspàs, Terrassa passarà de dos a tres punts de recepció (Els Bellots, Can Boada i Can Poal), fet que millorarà la pressió i el cabal a la xarxa. ATL abonarà 6,1 milions d’euros a Taigua pel valor net dels actius i se subrogaran 29 treballadors.
Malgrat el canvi en la gestió “en alta”, Taigua continuarà gestionant la xarxa “en baixa”, incloent el subministrament a les aixetes i el manteniment del clavegueram. Segons Reche, la factura no s’encarirà en els propers dos anys i s’ha introduït una esmena al conveni per mantenir la progressivitat el 2028.
El regidor del PSC, Javier García, ha insistit en els dubtes del seu grup sobre els costos de l’operació i la pèrdua d’una infraestructura històrica. Finalment, els socialistes s'han abstingut, mentre que Vox i PP hi han votat en contra. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de Tot per Terrassa, Junts per Terrassa i ERC.