Aturen el projecte del centre cívic a Saifa Keller

El govern de Terrassa ha anunciat que el projecte d’equipament cívic previst a l’antiga fàbrica Saifa Keller, al barri de Can Palet, queda paralitzat. Durant el ple, la regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, ha confirmat que s’està revisant a fons per adaptar-lo a una “visió més global” de les necessitats del barri.
Segons ha detallat el govern, la proposta original contemplava la construcció d’un nou equipament cívic amb un cost estimat de 6,5 milions d’euros, xifra que s'ha reduït a 4,8 milions en una segona proposta. No obstant això, l’executiu local considera ara prioritari analitzar l’estat dels centres cívics i espais assistencials ja existents a Can Palet, els quals presenten actualment un nivell d’ús inferior al desitjable.
L’aposta municipal passa per optimitzar i rehabilitar aquests espais abans de construir-ne de nous, reservant la nova edificació només per allò “realment necessari”. La regidora ha assegurat que els 15.000 euros invertits en el concurs d’idees no s’han perdut, ja que les propostes recullen demandes veïnals vàlides.
El grup municipal d’Esquerra, a través del regidor Pep Forn, ha carregat contra la gestió de l’anunci. Els republicans han denunciat la manca de consens, assegurant que les entitats veïnals i el Consell Municipal es van assabentar de la paralització del projecte sense previ avís, fet que els va deixar “estupefactes”.
Forn s'ha mostrat escèptic sobre la possibilitat d’aprofitar els dissenys tècnics ja pagats si l’equipament canvia d’ubicació. Des d’ERC s'ha exigit que es garanteixin totes les funcionalitats que s’havien pactat amb el veïnat, com la sala polivalent amb escenari, l’espai per a infància i adolescència, la zona verda i la possible escola bressol.