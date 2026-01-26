Dolorosa derrota contra Hongria en l’estrena a l'Europeu femení

La selecció espanyola femenina s'ha estrenat amb una dolorosa derrota en el Campionat d’Europa de waterpolo que ha començat aquest dilluns a Funchal (Portugal). El combinat del terrassenc Jordi Valls compta en aquesta primera cita internacional de l’any amb l’egarenca Paula Leitón i la jugadora del CN Terrassa Paula Prats. Espanya ha caigut per 7 gols a 9 contra Hongria després de signar un nefast 0-4 en el darrer parcial.
A les espanyoles els ha costat entrar en el partit i l'han tancat de la pitjor manera. Només quatre jugadores espanyoles han marcat. Les hongareses han fet el 0 a 1 al minut 3 en una acció de superioritat resolta per Eszter Varro. Menys d’un minut després, l’exjugadora del Mataró i el Sabadell Rita Keszthelyi ha establert un sorprenent 0 a 2 a l’electrònic en un xut des dels sis metres que ha sorprès la portera espanyola Martina Terré.
Espanya no ha estrenat el seu caseller fins al minut sis, quan Bea Ortiz, autora de tres gols, ha aprofitat una superioritat. La diana era l’inici d’un parcial de 5 a 0 que posaria per davant les espanyoles. Una altra superioritat resolta per Ortiz ha significat l’empat a dos.
Al segon acte, un xut de la jugadora del CN Terrassa Paula Prats ha suposat el primer avantatge de les espanyoles. Irene González i Ariadna Ruiz han ampliat l’avantatge fins al 5 a 2. Les hongareses s'han refet i han retallat distàncies a tocar del descans. Res no canviaria a la represa.
Vanda Valyi ha empatat el matx, completant un 0-3 per a les de Sandor Cseh, abans que Bea Ortiz i Ariadna Ruiz situessin el 7 a 5 en el marcador a vuit minuts del final.
A les de Valls se’ls han apagat les llums en el quart període. No han trobat el camí del gol i han vist com Hongria n’anotava quatre. Ara toca reaccionar davant dos rivals força més assequibles, Portugal i Romania.