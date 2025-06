Dues derrotes contra una Argentina amb més poder ofensiu

La selecció espanyola femenina va encaixar dues derrotes a la jornada de la FIH Pro League celebrada a les instal·lacions de Beteró, a València. L’equip de Carlos García Cuenca va caure golejat per 0 a 6 en el primer envit i, en el segon, tot i que les distàncies es van escurçar quant al joc, també van perdre, en aquest cas per 0 a 2.

En el primer encontre i, en una de les primeres arribades en atac de les sud-americanes, Zoe Díaz, aconseguia batre a María Tello amb un tir creuat. Espanya va reaccionar i va oferir uns bons moments, però sense fer por a l’àrea contrària. En el segon quart, les argentines van prémer l’accelerador i, amb gols de Brisa Bruggesser, Agustina Gorzelany, de stroke, i María Victoria Granatto, van anar al descans amb un resultat favorable de 0 a 4.

En el tercer quart, les de García Cuenca van millorar visiblement i Berta Serrahima va tenir un penal-córner que no va poder convertir. A dos minuts per a la conclusió d’aquest tercer període, Clara Pérez, portera de l’Atlètic, va aturar un stroke llançar per Agustina Gorzelany i va evitar el cinquè de les sud-americanes.

En el darrer quart, Argentina va tornar a la càrrega i Lourdes Pisthon va fer el 0 a 5. Gorzelany, d’stroke, establiria el 0 a 6 definitiu.

Millor imatge

En el segon enfrontament, la selecció femenina va oferir una millor imatge i un joc més ambiciós respecte al primer partit. Tot i això, Argentina va tornar a guanyar. Les de García Cuenca van disposar d’algunes oportunitats que no van poder concretar i, a un minut per al descans, les argentines es van avançar, gràcies a una diana de Victoria Falasco. Només començar el tercer quart, Brisa Bruggesser va superar a Clara Pérez i va obtenir el que seria el 0 a 2 final per al conjunt argentí.