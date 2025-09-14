Egara i Atlètic s'estrenen amb victòria a la lliga femenina

El Club Egara ha començat la lliga de Divisió d'Honor femenina golejant per 4 a 0 al Taburiente canari al Pla del Bon Aire. L'equip que dirigeix Joan Vidal ha deixat el matx sentenciat en el primer quart gràcies a un gol de penal-córner de la migcampista Berta Muñoz i a dos de la davantera argentina Julieta Jankunas. Als segons finals del tercer quart, de nou Muñoz ha marcat, establint el 4 a 0 definitiu.\r\n\r\nL'Atlètic Terrassa, per la seva banda, s'ha imposat també sense massa problemes per 2 a 4 a San Sebastián de los Reyes davant del Sanse Complutense. Un "hat-trick" de la davantera internacional Sofía Rogoski ha estat decisiu per a l'equip que entrena Sílvia Bonastre. Maria Sola ha fet el 0 a 1 al minut 23 i pocs segons després Rogoski ha anotat el segon. La mateixa jugadora ha establert el 0 a 3 al minut 41, poc abans que Paula Jiménez retallés distàncies. Lola Riera ha apropat les madrilenyes de penal al minut 58, però de nou Sofía Rogoski ha assegurat els tres punts en anotar el 2 a 4 al darrer minut.\r\n\r\nEl CD Terrassa, que s'estrenava a casa contra el Sardinero càntabre, no ha pogut passar de l'empat a un gol. Ana Paula Riera ha aprofitat un llançament d'stroke al minut 22 per a les de Stefi Piris, però les de Santander han empatat al minut 25 mitjançant Justina Paz.\r\n