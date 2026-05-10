El Club Egara cau per 0 a 5 a casa contra el Club de Campo a la lliga femenina

No ha deixat massa coses clares l'antepenúltima jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina de hockey. El Club Egara ha estat clarament superat pel líder, un Club de Campo que s'ha imposat per 0 a 5 al Pla del Bonaire, mentre que l'Atlètic ha guanyat per la mínima (1-2) al camp del Tenis de Santander. Quan falten dues jornades, ni Egara ni Atlètic tenen assegurada la seva presència a la "final-four". En tenen prou, però, amb sumar un punt en les dues darreres jornades.
Sí que estan classificats el Club de Campo i el Sanse Complutense. Egara i Atlètic estan empatats a 42 punts, però mantenen l'amenaça del Júnior, que és cinquè amb 36 punts quan en queden sis en joc.
El CD Terrassa, per la seva banda, ha aconseguit sumar la seva primera victòria de la temporada en imposar-se per 2 a 1 a les Pedritxes davant del Taburiente canari i se situa a cinc punts del descens directe quan en queden sis en joc. Això sí, haurà de jugar, excepte sorpresa majúscula, la promoció de permanència.
"Maneta" del Club de Campo al Pla del Bonaire
Al Pla del Bon Aire, el Club Egara s'ha vist clarament superat per un Club de Campo més ordenat, sòlid i encertat en totes les facetes del joc. Berta Agulló ha anotat els dos primers gols de les madrilenyes, el primer de penal, i a dos segons per arribar al descans, Begoña García ha establert un 0 a 3 que ha acabat amb les opcions de les de Joan Vidal.
Sense canvis a la represa, el Club de Campo ha continuat manant. Al 38, Sara Barrios ha fet el 0 a 4 de penal i María López, també de penal-córner, el 0 a 5 definitiu. Les locals han fallat els quatre penals que han executat, mentre que les de Pablo Usoz n'han transformat tres dels set que han tingut.
L'Atlètic, per la seva banda, ha començat perdent a Santander amb gol de Teresa Sáenz de Santamaría al minut 8. Sofía Rogoski ha empatat a tocar del descans i Julia Gomes, de penal-córner, ha fet el 2 a 1 al minut 39.
Un desenvolupament semblant ha tingut el Terrassa-Taburiente. Elsa Piera ha posat per davant les d'Stefi Piris al minut 5 i ja no hi ha hagut més gols fins als sis minuts finals. Aldana Boxer ha fet l'1 a 1, també de penal. I quan semblava que, una setmana més, el triomf, s'escaparia, Bruna Bou ha anotat el 2 a 1 definitiu en la següent jugada.