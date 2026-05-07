Esport i investigació en el nom del Pau

Mantenir viu el llegat de Pau Dinarès i Jordà és l’objectiu comú de tots els membres de l’Associació DINA35, que ha vist la llum aquest dijous en un acte celebrat a la seu d’aquesta entitat de nova creació, al número 23 del carrer del Pantà.
Mig any després de la mort del jugador de hockey del Club Egara, un nombrós grup de familiars i amics del Pau han presentat en societat una associació que té l’esport en general i el hockey en particular com a principal objectiu. L’associació sense ànim de lucre DINA35 neix amb una triple vocació. Busca recaptar fons per a la investigació de l’osteosarcoma, un agressiu càncer que pateixen nens i adolescents. El primer projecte s’adreçarà a finançar un projecte de l’hospital de Sant Joan de Déu sobre la metàstasi pulmonar de l’osteosarcoma. El segon objectiu és visibilitzar càncers minoritaris com aquest, poc coneguts i amb poca recerca. El tercer objectiu és recordar el Pau, fer-lo present a través de tota una sèrie d’activitats vinculades a l’esport.
L’Associació DINA35 està presidida per la doctora Ivana Jordà, mare del Pau. Nora Dinarès, la seva germana, serà la vicepresidenta; mentre que Jan Dinarès, el seu pare, serà el secretari; i Montse Dinarès, la seva tieta, farà de tresorera. Tres amics del Pau, Aleix Margarit, Munxi Farrés i Bernat Baños, seran vocals. I una vintena més, socis d’honor.
Un emotiu record
Ha estat una tarda llarga per a la família, que ha fet tres “passis” de l’acte de presentació per tal d’encabir-hi tots els assistents, uns 300. La presidenta, Ivana Jordà, ha estat la primera a prendre la paraula. “El Pau era moltes coses. Destacava per la seva manera de viure, amb intensitat i compromís. Mai no es rendia i tenia una gran capacitat de lluita. Els quatre darrers anys, els hem viscut molt intensament. El Pau establia vincles amb molta gent. Volem que aquesta sigui una associació oberta, on tothom que hagi compartit la vida amb el Pau i amb nosaltres hi pugui ser. El Pau ens ha deixat un forat immens, molt dolor, però també molt amor”.
Una cursa que no es pot fer caminant
Entre les activitats que durà a terme DINA35 hi destaca la celebració d’una cursa atlètica de 10 quilòmetres que se celebrarà el diumenge 25 d’octubre a Terrassa. La prova “s’haurà de fer corrent”. Com ha explicat el seu amic Bernat Baños, “el Pau deia sempre que caminar, engreixa”. El 19 de setembre organitzaran l’edició d’enguany del Torneig Hockey Solidari a Can Salas. També hi haurà dansa i música, entre altres projectes.