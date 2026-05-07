“El nostre objectiu ha de ser guanyar la lliga”

El que la temporada passada va ser una agradable sorpresa s’ha acabat convertint en tota una realitat. Per segon exercici consecutiu, els Terrassa Reds s’han mantingut entre els quatre millors equips del panorama estatal del futbol americà.
En el seu primer any a la banqueta del conjunt terrassenc, Xavi Gonzalo ha aconseguit igualar la històrica classificació per a les semifinals de la sèrie “A” de la Lliga Nacional de Futbol americà que va signar també l’any passat el seu antecessor en el càrrec, Jordi Ventura.
“La temporada ha estat molt positiva. Els jugadors han entès que aquesta categoria requereix una preparació tant física com mental molt superior a la que estaven acostumats. En aquest sentit, hem tingut un creixement important. El tram final no ha estat el que esperàvem, però hem demostrat que podem competir amb qualsevol”, explica Gonzalo, que té clar que l’equip seguirà progressant. “El nostre objectiu com a club ha de ser competir per guanyar la lliga”.
Els Reds van signar una magnífica temporada, acabant en segona posició de la conferència est, amb un percentatge del 62,5% de victòries. L’equip va guanyar cinc partits i va perdre els altres tres a la lliga regular, amb 147 punts a favor i 164 en contra. Els egarencs, a més, han guanyat els seus quatre partits com a locals.
Marge de millora
En la seva segona classificació per a les semifinals, els de Xavi Gonzalo van oferir, a més, una molt bona imatge al camp d’uns Black Demons de las Rozas. Tot i perdre per 13 a 0, van mostrar-se molt sòlids, deixant clar que tenen per davant un important marge de millora.
Els madrilenys s’acabarien proclamant campions en batre per 27 a 13 als Badalona Dracs a la gran final, l’Spanish Bowl 2026. Els Black Demons han refermat, un any més, el seu domini de la competició, acumulant el seu quart títol consecutiu.
Els Reds van pujar a la sèrie “A” la temporada 2023-2024 en proclamar-se campions. L’objectiu de cara a la temporada 2026-2027 és consolidar-se a la part noble de la classificació i continuar somiant amb la possibilitat d’assolir el seu primer títol. “Fa dos anys que arribem a semifinals. Això ens marca el camí. L’any que ve, l’objectiu serà guanyar la nostra conferència i competir per la lliga i en un termini no massa gran, ser campions”, explica el tècnic.