El Club Egara cedeix el primer empat al camp del Complutense, però segueix líder

Ha calgut esperar fins a la vuitena jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina per tal que el Club Egara es deixés algun punt en aquesta lliga. El conjunt de Joan Vidal ha empatat a un a San Sebastián de los Reyes davant del Sanse Complutense, però les del Pla del Bon Aire continuen primeres a la classificació amb 22 punts, un més que el Club de Campo. La madrilenya Sara Carmona ha posat per davant les locals de penal al minut 2, però la davantera terrassenca Mireia Herrero ha establert l'empat a un al minut 42.\r\n\r\nL'Atlètic no ha tingut problemes per batre a Can Salas el Sardinero de Santander. Elena Martínez ha fet el primer gol al minut 28 i Sofía Rogoski ha rematat la feina al 57. Les de Sílvia Bonastre s'han situat quartes amb els mateixos 16 punts que té el Sanse Complutense, que és el tercer.\r\n\r\nPer la seva banda, el CD Terrassa segueix sense conèixer la victòria enguany. Ha perdut aquest diumenge per 1 a 0 a l'Eduardo Dualde davant del Polo de Barcelona. L'argentina Sofía Rubenacker ha anotat l'únic gol del partit de penal-córner al minut 34. Les d'Stefi Piris continuen penúltimes amb només dos punts.\r\n