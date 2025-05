El Club Egara, doble subcampió d'Espanya cadet

Els dos equips del Club Egara s’han proclamat subcampions d’Espanya cadet a San Sebastián de los Reyes. El conjunt masculí va perdre 1 a 2 davant del Júnior en una ajustada final. En el partit pel bronze, l’Atlètic va caure per 3 a 4 davant del Jolaseta de Getxo. El jugador de l’Egara Luca Escamilla va ser el màxim golejador juntament amb Marco Landeta, del Jolaseta.

El Club Egara, entrenat per Toni Broto, es va avançar en el marcador al minut 25 gràcies a un gol de Jan Amat, però els santcugatencs van donar la volta a l’electrònic al darrer període amb un gol de penal-córner anotat per Pol Balart i un altre de jugada de Daniel Fernández.

En categoria femenina, l’Egara va perdre també la final, en aquest cas per “shoot-outs” davant del Jolaseta. Sofía Mallagaray va posar per davant les basques al minut 26. Segons després, Marta Rusiñol va fer l’1 a 1 definitiu per a l’equip d’Aleix Margarit. Als “shoot-outs”, el Jolaseta es va imposar per 3 a 2.

L’Atlètic es va penjar el bronze en batre per 1 a 0 el Hocquet Burdeos. Marta Sanromà, de l’Egara, va ser la millor jugadora i la màxima golejadora, amb els mateixos gols que la seva companya Mariona Brugueras.