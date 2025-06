El Club Egara femení s’estrenarà a l’EHL

La temporada vinent serà històrica per al conjunt femení del Club Egara. Per primera vegada a la seva història, les del Pla del Bon Aire jugaran una competició europea, l’Euro Hockey League. Ho faran com a campiones de la Copa de la Reina.

El Club de Campo, campió de la lliga regular i la “final four”, serà l’altre representant. El hockey masculí egarenc, per contra, no tindrà representació a l’EHL. En categoria masculina, els dos representants espanyols seran el Polo i el Club de Campo.

Els de Ramon Sala ja tenien la plaça assegurada en guanyar la lliga regular i la van confirmar després de proclamar-se campions, mentre que els madrilenys hi accediran com a campions de la Copa del Rei, tal com marca la reglamentació.