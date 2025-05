El Club Egara reedita a Madrid l'1 a 1 de la final de la Copa de la Reina

En partit de la dinovena jornada de la lliga de la Divisió d'Honor femenina, el Club Egara ha empatat aquest dissabte a un gol a Madrid davant del Club de Campo, l'Atlètic s'ha imposat per un contundent 1 a 4 a Bidebieta davant la Real Sociedad i el CD Terrassa ha igualat a un a Santander contra el Sardinero. Després d'aquests resultats, el Club de Campo continua liderant la competició amb 42 punts, mentre que Atlètic, Egara i Polo en sumen 37. Manté encara opcions de ser a la "final-four" el Júnior amb 35.

A Madrid, Club Egara i Club de Campo han signat el mateix resultat que a la final de la Copa de la Reina, on les de Joan Vidal es van imposar al Pla del Bon Aire a la tanda de "shoot-outs", demostrant una vegada més que són capaces de jugar-li de tu a tu a qualsevol rival. L'asturiana María López ha inaugurat el marcador de penal al minut 11. El gol de l'empat de les terrassenques no ha arribat fins al 57, en un altre penal-córner executat per Natàlia Vilanova.

A Donosti, la davantera de l'Atlètic Sofía Rogoski s'ha avançat al minut 15, però Federica Carta ha empatat al 20 per a la Real Sociedad, que s'ha quedat ja sense opcions de "final-four". Les de Jordi Carrera han sentenciat als darrers minuts. Al 44, de nou Rogoski ha fet l'1 a 2, Esther Clotet l'1 a 3 només 11 segons després i finalment Mar Sola l'1 a 4 de penal-córner al minut 52.

El CD Terrassa, per la seva banda, ha empatat a un a Santander davant del penúltim, el Sardinero. Lola Brea ha posat per davant les d'Stefy Piris al minut 2, però Julieta Grenón ha empatat al 22 per part de les amfitriones.