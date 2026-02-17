El CN Terrassa acollirà la Copa del Rei de waterpolo 19 anys després

La piscina del Club Natació Terrassa acollirà la quarantena edició de la Copa del Rei de waterpolo, que se celebrarà entre el divendres 13 i el diumenge 15 de març. Així ho ha decidit aquest dimarts la Federació Espanyola de Natació, que ha tornat a confiar en el club egarenc per a organitzar una de les grans competicions del calendari masculí de waterpolo d’aquesta temporada.
Serà la tercera vegada que la competició del K.O. Es va celebrar per primera vegada a la ciutat l'any 1999, amb victòria del CN Barcelona per 10 a 9 davant del Real Canoe. La segona edició que es va celebrar a la nostra ciutat va ser la de l'any 2007. En aquella final, el Barceloneta es va imposar per 10 a 5 al CN Terrassa.
El torneig aplega els vuit primers classificats de la lliga de Divisió d'Honor masculina en acabar la primera volta. Es tracta dels següents equips, tots ells catalans: CN Atlètic Barceloneta, CN Sabadell, CN Barcelona, CN Terrassa, CN Mataró, CE Mediterrani, CN Rubí i CN Sant Andreu.
El sorteig, que se celebrarà a Terrassa en una data encara per determinar, tindrà en compte alguns condicionants. En primer lloc, els dos primers classificats, Barceloneta i Sabadell, aniran per bandes oposades del quadre, de manera que només es podran trobar en una hipotètica final. D'altra banda, el conjunt amfitrió, el CN Terrassa, quedarà enquadrat a la banda del CN Sabadell, de manera que només s'enfrontaria amb el totpoderós Barceloneta en una hipotètica final. De fet, en les quatre últimes oportunitats que els egarencs han estat subcampions de Copa ha estat perdent la final davant del conjunt de la piscina de Sant Sebastià.
El divendres 13 de març es disputaran els quatre enfrontaments de quarts de final. Com és habitual, les semifinals se celebraran dissabte i la final diumenge.
El gran dominador de la Copa del Rei, que va començar-se a disputar l'any 1987, és el Barceloneta, que acumula 21 títols (els 13 últims de manera consecutiva), per vuit del CN Barcelona, sis del CN Catalunya, tres del CN Sabadell i un del CE Mediterrani. El CN Terrassa s'ha proclamat cinc vegades subcampió, els anys 1992, 2007, 2009, 2018 i 2020.