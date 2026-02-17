Continua la fuga de talent terrassenc al hockey europeu: Marc Recasens i Xavi Barutel marxen a la lliga belga

El Dragons belga continua pescant a la pedrera terrassenca per tal de reforçar-se de cara a la temporada 2026-2027. Després d’anunciar la setmana passada la incorporació del migcampista de l’Atlètic Terrassa Pepe Cunill, l’equip de la ciutat de Brasschaat, al costat d’Anvers, ha incorporat dos jugadors egarencs més. Es tracta del defensor internacional Marc Recasens i del migcampista de l’Atlètic Xavi Barutel, un internacional sub-21 que ha participat també en algunes convocatòries de la selecció absoluta.
Marc Recasens, de 26 anys, és un producte de la pedrera del Club Egara, tot un especialista en els llançaments de penal-córner. Igual que Pepe Cunill, és un fix a les convocatòries del combinat que prepara l’argentí Max Caldas. Ha disputat 131 partits internacionals amb la selecció espanyola, amb la qual ha participat en els dos darrers Jocs Olímpics, a Tokyo 2020 i a París 2024.
Aquests dies, Recasens es troba concentrat amb els seus companys de la selecció espanyola absoluta a la localitat australiana de Hobart, on disputarà quatre partits de la Pro League contra Austràlia i l’Índia entre aquest divendres i dimarts vinent.
Les negociacions amb els Dragons estaven molt avançades i s’han acabat tancant durant el cap de setmana. “El jugador està centrat en la Pro League. Ha decidit fer el pas a la lliga belga. Després de jugar amb el Rotterdam, vol assumir un nou rol de líder. Després d’acumular experiència a la millor lliga del món, aquest era el moment adequat per fer el canvi”, assenyala el seu agent, Joan Galí.
Dels Països Baixos a Bèlgica
Recasens va abandonar el Club Egara l’estiu del 2023 per incorporar-se a les files de l’RC Polo de Barcelona, on va ocupar la vacant d’un altre terrassenc, Marc Miralles, que va fitxar pel Bloemendaal.
Marc Recasens va jugar una sola temporada al conjunt barceloní. La temporada passada va fer el salt al hockey dels Països Baixos i va fitxar pel Rotterdam, on continua aquest any. La temporada vinent provarà sort en una altra lliga, la de Bèlgica.
El migcampista de l’Atlètic Xavi Barutel (22 anys) anirà a Anvers per fer un Erasmus i alhora intentar millorar el seu hockey amb la intenció de fer-se un lloc a la selecció espanyola absoluta. Format a Can Salas, Barutel ha jugat les cinc últimes temporades al primer equip de l’Atlètic.