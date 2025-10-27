El CN Terrassa cau amb el CN Mataró en l'estrena de la Champions League femenina

No es va poder estrenar amb victòria el Club Natació Terrassa a la lligueta de la Champions League femenina. L'equip que entrena Xavi Pérez es va veure superat per 8 gols a 11 a la piscina de l'Àrea Olímpica davant del Centre Natació Mataró. En l'altre partit d'aquest grup "B", l'Astralpool CN Sabadell es va imposar per 12 a 14 a la tanda de penals a Sicília davant del conjunt italià de l'Orizzonte Catania.
Tot i fer un bon partit, el CN Terrassa no va poder amb les mataronines, vigents campiones de la Supercopa espanyola i primeres de grup a la fase prèvia de la Champions. Martina Claveria va obrir el marcador de penal per al conjunt que entrena Dani Ballart. Irene Casado va establir l'empat, però un gol de la visitant Sílvia Morell quan faltaven només quatre segons per tancar el primer acte va significar l'1 a 2.
Al segon període, les de Xavi Pérez van oferir un millor rendiment i es va arribar al descans amb un 4 a 3 favorable per a elles. L'hongaresa Panni Szegedi va fer el 2 a 2 de penal, Queralt Bertran el 2 a 3, però Paula Prats va contestar empatant a tres. Júlia Vilaseca va anotar el 4 a 3 a 28 segons per al descans.
Segona part
El tercer període va començar bé per al Natació, que va adquirir un avantatge de dos gols gràcies a una altra diana d'Szegedi als dos minuts. Arribaria llavors un parcial de 0 a 3 de les visitants que capgiraria el marcador, amb dos gols de Martina Claveria, el primer de penal, i un altre de Jewel Roemer. Miriam Ciudad va empatar per al CN Terrassa al penúltim minut, però Laia Gil va establir el 6 a 7 segons després.
Tot estava obert en els vuit minuts finals, però el Mataró va imposar la seva major solvència ofensiva, Clara Cambray va fer el 6 a 8, Nina Ten Broek va retallar distàncies i de nou Cambray va fer pujar el 7 a 9 a l'electrònic. Ten Broek va retallar distàncies de nou (8-9 a menys de tres minuts per al final), però les darreres dianes de Clara Cambray i Martina Claveria van significar el 8 a 11 definitiu.