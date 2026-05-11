El CN Terrassa cau per 19 a 8 a la piscina del Barceloneta en el primer duel de semifinals

No hi va haver sorpresa en el primer partit del "play-off" de semifinals pel títol de la lliga de Divisió d'Honor masculina de waterpolo i el CN Terrassa va perdre per un contundent marcador de 19 gols a 8 davant del CN Atlètic Barceloneta a la piscina de Sant Sebastià.
El líder i vigent campió de lliga no va donar treva al conjunt que prepara Sergi Mora, que va perdre el primer duel i intentarà empatar l'eliminatòria aquest dissabte a les 18 hores a la piscina de l'Àrea Olímpica per tal de forçar un tercer partit, que es disputaria també a Barcelona. Si els mariners s'imposen dissabte, la temporada haurà acabat per al CN Terrassa.
Els barcelonins van sortir per feina i es van adjudicar el primer parcial per 6 a 3. Va intentar reaccionar el Natació, però un altre parcial, encara més contundent, de 6 a 2, va deixar el duel completament sentenciat en arribar al descans (12-5).
A la represa, els mariners no van afluixar i es van acabar adjudicant el primer punt de l'eliminatòria gràcies a sengles parcials de 4 a 2 i 3 a 1 en els dos darrers quarts.
A Can Llong, l'altre duel de semifinals entre el CN Sabadell i el CN Barcelona va acabar amb empat a 16 gols. El primer punt de l'eliminatòria es va decidir a la tanda de penals. Es van imposar els barcelonins per 3 a 4. Dissabte a les 13.30, barcelonins i sabadellencs es veuran les cares a la piscina de la Nova Escullera en el segon matx de l'eliminatòria.