El CN Terrassa femení perd per 15 a 4 a la piscina del Sant Andreu

En partit corresponent a la penúltima jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina de waterpolo, el CN Terrassa va caure per un contundent marcador de 15 a 4 a la piscina del líder, el CN Sant Andreu. El conjunt que prepara Xavi Pérez s'acomiadarà de la lliga regular aquest dissabte a les 14 hores davant del Tenerife Echeyde en un duel del tot intranscendent.\r\n\r\nEl 19 de maig començaran a disputar-se els "play-off" de semifinals. El CN Terrassa s'enfrontarà al CN Sant Andreu. El primer partit es jugarà a Barcelona i el segon a Terrassa. Si en calgués un tercer per desempatar, es jugaria a Barcelona. L'altra semifinal enfrontarà el CN Mataró amb el CN Sabadell.\r\n\r\nEl matx entre andreuenques i terrassenques no va tenir massa història. El Natació va aguantar fins al descans. Va perdre el primer parcial per 3 a 1 i el segon per un més igualat 4 a 3. L'electrònic assenyalava al descans un 7 a 4 encara assumible, però un contundent 5 a 0 de les amfitriones al tercer període va deixar ja el partit liquidat. Els vuit minuts finals es van resoldre amb un 3 a 0.\r\n