El San Cristóbal tanca la lliga amb una derrota contra el campió

En un partit intranscendent pel que fa als objectius de tots dos equips, el San Cristóbal va caure per 2 a 0 en el camp del Manresa. Sota una intensa pluja, els parroquials van disputar la darrera jornada de la lliga regular de la Tercera Federació amb la permanència a la butxaca davant del conjunt bagenc, que es va proclamar campió del grup fa un parell de jornades i que ha assolit l'ascens a la Segona Federació.
La pluja va marcar el joc del partit, amb un San Cristóbal que ho va intentar des de l'inici, però sense arribades clares per marcar. En el minut 28 de la primera meitat, i després d'un córner, el local Roger, amb una rematada de cap, va estrenar el marcador per al Manresa. A la segona meitat, els de Cristian García van buscar el gol de l'empat de manera infructuosa. A més, en el minut 85, els manresans van sentenciar amb un xut de lluny a càrrec de Joel Montero.
A la conclusió de l'encontre, l'equip local va rebre el trofeu que l'acredita com a campió de lliga. El San Cristóbal, que acaba la competició a la catorzena posició, amb 37 punts, després del partit, va fer un sopar que va reunir a jugadors, membres del cos tècnic i directius de la junta que presideix Francesc Manchado.
Pel San Cristóbal van jugar: Tapia, Salva Torreño (Quim Ramos, m. 66), Carlos Olmo (Grabulosa, m. 66), Ricki (Gerard López, m. 66), Héctor Parrado, Max Llovera, Mor Diop, Hugo García, Marc Río (Bafode, m. 66), Marc Mujal i Adrià Alsina.