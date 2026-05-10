L'Atlètic n'hi fa 13 al Taburiente de camí a la "final-four"

Comença a clarificar-se el camí cap a la "final-four" dels dies 30 i 31 de maig a Madrid. Amb els amfitrions del Club de Campo i el Polo amb la classificació assegurada, quatre equips segueixen lluitant per les dues places restants quan queden només dues jornades per tancar la fase regular. Qui millor ho té és l'Atlètic, que després de golejar per 13 a 0 al Taburiente a Can Salas es manté tercer amb 40 punts. El segueixen Sanse Complutense i Júnior amb 37 cadascun, mentre que el Club Egara, que ha perdut per 5 a 2 al camp del Júnior, es queda despenjat amb 34. Si els d'Andrew Wilson perden diumenge vinent a casa contra el Club de Campo, s'hauran quedat ja sense opcions. El CD Terrassa, per la seva banda, ha empatat a un gol al camp del Tenis de Santander i acabarà la lliga setè.
Pluja de gols a Can Salas. Els de Roger Pallarols n'hi han endossat 13 al Taburiente canari en un duel sense història. Pepe Cunill ha marcat quatre dianes, dues d'elles de penal-córner, per tres d'Oriol Campo i dues de Xavi Castelló. Han completat la golejada Arnau Pérez, Sam Cortès, Joan Dalmases i Jan Valldeperas.
L'Egara, molt tocat
No ha fet un bon partit el Club Egara a Sant Cugat, on es jugava les darreres opcions de lluitar pel títol. Dos gols d'Ignasi Vilumara i Bruno Font a tocar del descans han encarrilat la victòria per als d'Oriol Torras, que han fet el 3 a 0 al minut 36 gràcies a hun stroke transformat per Ferran Muñoz. Pol Torres ha retallat distàncies al minut 43, però Marco Moretto ha contestat establint el 4 a 1 tres minuts després. Quan faltaven sis minuts, Torres ha tornat a retallar distàncies anotant el 4 a 2 de penal-córner, però Aleix Bozal ha fet, també de penal, el 5 a 2 definitiu.
El CD Terrassa, per la seva banda, ha puntuat a Santander. Després d'una primera meitat sense gols, Alfonso Álvarez ha fet l'1 a 0 al minut 42. Quan faltaven set minuts, Carlos Bultà ha marcat l'empat definitiu.