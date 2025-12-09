El CN Terrassa signa un gran Europeu a terres poloneses

Els nedadors del Club Natació Terrassa han completat una actuació memorable al Campionat d’Europa de piscina curta celebrat aquest cap de setmana a la ciutat polonesa de Lublin.
L’equip ha sumat finals, rècords d’Espanya i un títol europeu. La gran figura de la delegació terrassenca ha estat Hugo González, que s’ha proclamat campió d’Europa dels 200 metres estils amb un temps d’1'51"39, establint alhora un nou rècord d’Espanya. El nedador del CN Terrassa ha dominat la final i ha certificat la seva condició de referent internacional. A més, González ha sumat una medalla de bronze en el relleu 4×50 metres estils, en què l’equip estatal ha tancat la prova en 1'31"84, també rècord estatal.
L’altra gran actuació ha estat la del jove Luca Hoek, que ha continuat sorprenent Europa amb un campionat excepcional. Hoek ha format part del relleu mixt de 4×50 metres lliure, que ha acabat en sisena posició amb un temps d’1'30"52, establint un nou rècord d’Espanya. A nivell individual, el nedador del CN Terrassa ha estat setè d’Europa en els 100 metres lliure (46"42) i sisè en els 50 metres lliure amb 21"09, una marca que estableix un nou rècord estatal i confirma el seu explosiu creixement en la velocitat.
El 4×50 metres lliure masculí, amb participació de Luca Hoek i Miguel Pérez-Godoy, ha finalitzat en cinquena posició i ha establert un nou rècord d’Espanya amb una marca d’1'23"94. També han format part d’aquest europeu Isak Fernández, Estella Llum Tonrath i César Castro per l’equip espanyol; i Alex Ahtiainen i Alan Smok per l’estoni.
Amb aquests resultats, el CN Terrassa tanca un Europeu excel·lent: un títol continental, dues medalles, tres rècords d’Espanya i fins a quatre presències en finals europees entre proves individuals i de relleu.
A pocs dies per a la Copa d'Espanya
Els nedadors del CN Terrassa preparen ja la seva participació en la gran competició per equips de la temporada, la Copa d’Espanya de clubs de Divisió d’Honor que es disputarà la setmana vinent, entre el divendres 19 i el diumenge 21 de desembre a la piscina de Can Llong de Sabadell. Els conjunts masculins i femenins del CN Terrassa buscaran les posicions de podi en aquesta gran cita. La Copa de Primera Divisió se celebrarà a la ciutat de Pontevedra.