El CN Terrassa, subcampió de Catalunya juvenil

L’equip juvenil masculí de waterpolo del CN Terrassa es va proclamar subcampió de Catalunya en el torneig disputat a les instal·lacions del CN Molins de Rei. L’equip entrenat per Sergi Mora només es van veure superats pel CN Barcelona a la final. Van mantenir-se invictes durant tota la competició. A la ronda de quarts de final, els terrassencs van superar per un ajustat marcador de 8 gols a 7 als amfitrions del CN Molins de Rei, mentre que a les semifinals van derrotar el CN Atlètic Barceloneta en una emocionant tanda de penals, aconseguint eliminar d’aquesta manera un dels equips favorits per adjudicar-se el títol.

En una final espectacular, els terrassencs es van veure superats per 5 gols a 9. El primer quart va acabar amb empat a dos. Els barcelonins van prendre la iniciativa al segon període i van mantenir la porteria a zero. Al descans, manaven per 2 a 4. La diferència va augmentar fins al 4 a 7 al final del tercer acte. Al tram final, els egarencs van intentar apropar-se, però van acabar caient per 5 a 9.

Sant Feliu va acollir el Campionat de Catalunya juvenil femení, on el CN Terrassa es va classificar en cinquena posició després d’empatar a set amb l’Horta i imposar-se a la tanda de penals.