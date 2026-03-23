El CN Terrassa va tancar la seva participació a la Champions perdent contra l'Orizzonte

En un duel sense res en joc, el CN Terrassa va perdre per 10 gols a 15 a la piscina de l'Àrea Olímpica davant l'Ekipe Orizzonte Catania italià. Els dos equips que s'han classificat per als quarts de final en aquest grup "B" són el CN Mataró i el CN Sabadell, amb 18 i 8 punts respectivament. Han quedat eliminats l'Orizzonte amb 7 i el CN Terrassa amb 3.\r\n\r\nLes de Xavi Pérez van donar la cara en tot moment. Les italianes van adjudicar-se el primer parcial per 3 a 5. Va reaccionar el Natació al segon i gràcies a un 2 a 1 va arribar al descans amb un mínim desavantatge de 5 a 6. Les italianes van continuar dominant a la represa i van tancar el matx amb un altre 3 a 5 i un 2 a 4. Les egarenques es van acomiadar de la màxima competició europea perdent de cinc: 10 a 15.\r\n