Un San Cristóbal de dues cares rescata un punt a la represa

Un San Cristóbal que ha millorat molt a la segona meitat ha pogut esgarrapar un punt a casa davant un Vilassar de Mar que ha sigut superior en els primers 45 minuts de joc. Els de Cristian García no han jugat bé en el primer temps davant un rival més ben posicionat i que ha disposat de bones ocasions de gol i s'ha avançat en el marcador. A la represa, els parroquials han ofert una imatge més engrescadora i han aconseguit igualar el resultat. La pròxima jornada, el San Cristóbal visitarà l'Escala, en un partit previst per a diumenge, a les 12 hores.
Només començar i quan encara no s'havia disputat el primer minut de partit, els visitants han pogut marcar en una gran ocasió de Pol Rivera que el porter local Carles Segura ha evitat. El Vilassar ha pressionat molt bé la sortida de pilota dels egarencs i guanyava la majoria dels duels. En un llançament de falta, ha estat molt a prop del gol Roger amb una rematada de cap que ha sortit fora.
Els parroquials no aconseguien frenar el millor joc dels visitants i tampoc elaborava accions atacants. En el minut 27, i en un magnífic servei de Pol Rivera a l'espai, Jan Moreno s'ha plantat en solitari davant de Carles Segura i, amb una vaselina magistral ha assolit el 0 a 1 per als maresmencs. En la part final del primer temps, els de Cristian García han reaccionat i Konu, Carlos Olmo i Paul ho han intentat, però sense l'encert necessari.
A la segona part, Cristian García ha fet canvis i ha reordenat el seu equip i la cosa ha començat a funcionar més bé. L'entrada d'Àlex Fernández ha atorgat a l'equip de més pausa i enginy i les arribades a l'àrea visitant han començat a ser més freqüents. Només iniciar-se aquesta meitat, Carlos Olmo, de cap, ho ha provat, però la pilota ha sortit fora.
I, en el minut 6 de la represa, els de Cristian García han equilibrat el resultat. Àlex Fernández ha executat un córner que Mario Cantí ha intentat resoldre amb un xut que ha refusat la defensa. Carlos Olmo ha rematat de cap, però de nou la pilota l'ha tocat un adversari. Però l'esfèrica ha tornat a peus de Carlos Olmo que no ha perdonat i ha establert l'empat a un en el marcador.
El gol ha animat als parroquials que han buscat el segon gol sense fortuna. Konu i, sobretot, Adrià Alsina, amb una rematada de cap que ha fregat el pal, després d'un servei de Salva Torreño, han estat a punt de marcar. També ha pogut desnivellar la balança el Vilassar en una acció d'Izan Sarmiento que ha rematat Iker Baxaulí, però que Carles Segura ha rebutjat.
La darrera gran opció dels terrassencs, uns minuts abans del final de l'enfrontament, ha sigut en un córner directe per part d'Àlex Fernández que el porter Biel Escribano ha salvat quan la pilota ja entrava dins de la porteria visitant.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Carlos Olmo, Raúl Ferrer (Ricki, m. 77), Paul, Max Llovera, Guillem (Àlex Fernández, m. 46), Bafode (Hugo García, m. 46), Mario Cantí, Jordi Ranera (Héctor Parrado, m. 46) i Konu (Adrià Alsina, m. 65).