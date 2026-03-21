Divendres, Can Boada es va despertar amb una gran fumarada que provenia de l'aparcament soterrat que hi ha sota el mercat del barri. Dissabte, la zona continuava amb una flaire de fum omnipresent i els ànims de les persones afectades, tot i estar calmats, deixaven entreveure cert nerviosisme. "No en sabem res, de la planta -2", ha explicat al Diari de Terrassa la Saida Vicente, una de les veïnes amb el cotxe dins la planta on es va originar el foc. Ella va adonar-se de la situació el mateix divendres, quan es disposava a anar a treballar. "No em van deixar passar", ha comentat, i ha afirmat que en un primer moment creia que "s'havia cremat l'edifici sencer".
Com és el cas de Vicente, qui tingués el cotxe a la planta -2 no el podrà recuperar fins que hi hagi una inspecció en profunditat per esclarir com es va iniciar l'incendi. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra no anirà al lloc dels fets fins dilluns, però tècnics de l'Ajuntament i dels Bombers han estat inspeccionant les estructures de l'edifici per determinar si hi troben parts gaire malmeses per la calor. De moment, el que s'ha pogut saber per part de testimonis oculars que han pogut accedir a les instal·lacions, el sostre de la segona planta subterrània s'hauria deformat a causa de les temperatures tan elevades que es van assolir durant l'incident.
Per tal d'anar evacuant l'espai ordenadament, la Policia Municipal de Terrassa ha iniciat el matí de dissabte un dispositiu per retirar el major nombre de cotxes de les zones menys afectades de manera esglaonada. L'excepció ha estat el cotxe d'en Marcelino Rey i de la Mari Carmen Mesa: tot i estar aparcat a la segona planta, els han deixat retirar-lo perquè el necessitaven per una urgència. "Ahir hauríem d'haver sortit cap a Madrid", ha apuntat Rey. El seu cotxe, originalment, era de color blau, però ha sortit absolutament negre i tenia tanta cendra a sobre que amb prou feina es podia distingir entre el sostre i el vidre del darrere. "Hem d'anar a netejar-lo abans que es quedi enganxat del tot", ha mencionat el propietari del vehicle.
Manca d'informació i d'alternativa
Alguns dels afectats ha acusat manca d'informació sobre l'estat de les seves pertinences durant aquests dos dies. De fet, han estat els mateixos veïns els que s'han hagut de desplaçar fins allà per indagar sobre com estava la situació. "Visc aquí al costat i, com he vist que hi havia gent a la porta, he baixat jo també", ha comentat un altre veí afectat. Han hagut d'aplicar la fórmula de prova i error, és a dir, anar a la porta, dir a la policia quina és la seva plaça de pàrquing i els agents els deien si podien o no treure el cotxe. Tampoc coneixen la data en la qual tornarà a estar operatiu l'aparcament per als usuaris de les 370 places i els trasters que hi ha allà. "No sabem quan el podrem tornar a utilitzar", ha destacat N.M., una altra afectada.
"Si no tenim pàrquing i no podem aparcar al carrer, què fem?"
Per altra banda, tots els cotxes que no es puguin quedar dins i que no hagin quedat calcinats o afectats pel foc hauran de trobar aparcament al carrer. "Serà un drama dels grans", ha vaticinat M.C.E., una usuària del pàrquing. La zona de Can Boada ja està prou tensionada per trobar aparcament lliure al carrer, però ara s'hi sumaran de cop més de 350 vehicles que necessitaran espai per estacionar-se. En el cas de M.C.E., el seu marit va en cadira de rodes, és a dir, que necessita espai extra per poder entrar i sortir del cotxe, cosa que agreuja encara més la situació. "Si no tenim pàrquing i no podem aparcar al carrer, què fem?", ha lamentat la veïna. Segons ha pogut saber aquest diari, l'Ajuntament no ha determinat, de moment, cap alternativa perquè aquestes persones puguin fer ús d'alguns espais de manera provisional mentre se soluciona la incidència.