L'Atlètic guanya el derbi contra el CD Terrassa per 6 a 1 i es manté tercer

La doble jornada del cap de setmana ha deixat l'Atlètic Terrassa tercer, el Club Egara cinquè i el CD Terrassa setè. Els de Can Salas han golejat aquest diumenge per 6 a 1 al Josep Marquès a un CD Terrassa que ha competit en tot moment. Tres gols en deu minuts dels de Roger Pallarols han deixat el partit molt ben encarat. Pepe Cunill ha marcat de penal al minut 2, Xavi Barutel al 4 i Quim Malgosa al 10. Borja Soler ha retallat distàncies en el següent atac, però abans del descans, Xavi Castelló ha fet el quart.
A la represa, el CD Terrassa ho ha intentat. Ha llançat fins a cinc penals-córner, però no ha sabut veure porteria. Dos gols més de Pepe Cunill, que ha signat un "hat-trick" en el derbi, han deixat l'electrònic en un clar 6 a 1. Els de Pallarols han llançat dos penals i els ha transformat tots dos.
El Club Egara, per la seva banda, no ha pogut passar de l'empat a dos gols al camp del penúltim classificat, el Sardinero. Pere Amat ha inaugurat el marcador d'stroke en el minut 7 i Pere Divorra ha fet el 0 a 2 al 34. El matx semblava controlat, però els càntabres han empatat en anotar dos gols en els sis minuts finals, obra d'Agustín Rodríguez i Iñigo Burgos.
La jornada de dissabte
Pel que fa a la tretzena jornada, disputada dissabte, l'Atlètic es va veure superat a casa pel segon classificat, el Club de Campo. Els madrilenys es van situar 0-2 gràcies als gols de Manuel Rodríguez de penal i d'Ignacio Abajo. La gran actuació del porter visitant Rafa Revilla va evitar que l'Atlètic s'apropés. Quan faltaven quatre minuts, Xavi Castelló va retallar distàncies.
El CD Terrassa afrontava aquesta doble jornada amb l'esperança de sumar els sis punts en joc per mantenir vives les seves opcions d'aspirar a la "final-four", però només n'ha sumat un i gairebé se n'ha acomiadat. Dissabte, els de Jordi Fitó van empatar a un al camp del Júnior. Enric Miralles va obrir el marcador al minut 5. El primer quart va ser per als visitants, però els santcugatencs van dominar clarament el segon. Al minut 35, Aleix Bozal va fer, de penal-córner, l'empat a un definitiu. Un penal del CD Terrassa als segons finals hauria pogut donar-li el triomf.
El Polo lidera la classificació amb 39 punts, per 36 del Club de Campo. Atlètic i Sanse Complutense són tercer i quart amb 29. Club Egara i Júnior en tenen 27 i continuen en la lluita, mentre que el CD Terrassa segueix setè amb 19 punts, ja a deu del quart classificat.