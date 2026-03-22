L'Atlètic s'endú el derbi femení de les Pedritxes i es refà de l'inesperada derrota a Sant Cugat

El Club Egara ha estat l'únic conjunt egarenc capaç de sumar els sis punts en la doble jornada d'aquest cap de setmana a la lliga de Divisió d'Honor femenina. El conjunt que prepara Joan Vidal va batre dissabte per 2 a 0 al Tenis gràcies a dos gols en només un minut al darrer quart, obra de Natàlia Vilanova i Mireia Herrero, mentre que aquest diumenge s'ha desfet sense problemes per 6 a 0 del Sardinero, amb dues dianes de Lola Brea, dues de Laia Insenser, una altra de penal de Mireia Herrero i una de Sofia Keenan.
Pel que fa a l'Atlètic, dissabte va protagonitzar la gran sorpresa de la jornada en caure per 4 a 1 a Sant Cugat davant del Júnior. Julia Gomes va inaugurar el marcador per a les de Sílvia Bonastre, però la terrassenca del Júnior Marta Alcaraz va empatar i Laura Bosch, Laura Vidosa i Teresa Lima van acabar golejant el vigent subcampió de lliga.
S'han refet les de Can Salas enduent-se aquest diumenge per 0 a 2 el derbi disputat a les Pedritxes davant del CD Terrassa. Després d'un primer temps sense gols, Maria Torrent ha fet el 0 a 1 al minut 37. Cinc més tard, Julia Gomes ha establert el 0 a 2 definitiu de penal-córner.
El CD Terrassa, per la seva banda, només ha pogut treure un punt en els dos partits que ha jugat com a amfitrió. Si aquest diumenge ha caigut per 0 a 2, dissabte va empatar a un contra la Real Sociedad. Un stroke transformat per Nonna Vancells va significar l'1 a 0, però quan semblava que arribaria la primera victòria de la temporada, la visitant Federica Carta va fer el gol de l'empat al penúltim minut.
Queden set jornades per tancar la lliga regular i el Club de Campo continua líder amb 40 punts, per 35 del Club Egara, 34 del Sanse Complutense i 32 de l'Atlètic Terrassa. Cinc punts més avall, encara amb opcions, hi ha el Júnior, que és cinquè. El Polo, sisè amb 22, es troba ja a deu de distància. A la part baixa, el CD Terrassa continua penúltim amb 5 punts, a dos del cuer, Castelldefels, i a cinc de l'antepenúltim, Sardinero.
