El CP San Cristóbal continua creient en el futbol ofensiu

Per vuitena temporada consecutiva, el CP San Cristóbal jugarà enguany a la Tercera Federació, la cinquena categoria en importància del futbol espanyol. Els jugadors que seguirà entrenant per tercera temporada el terrassenc Cristian García agafaran les coses allí on les van deixar, a l’Hospitalet. És on van perdre per 4 a 1 en la darrera jornada de la passada lliga, un resultat que no els garantia la permanència. Finalment, el Girona “B” va aconseguir l’ascens i els descensos compensats no els van afectar.
El San Cristóbal 2025-2026 s’ha remodelat de manera notable. Només 11 dels seus 24 futbolistes continuen amb relació a la temporada passada. Disposa de 15 fitxes sènior i 9 de sub-23, amb una mitjana d’edat de 24,6 anys.
Els exjugadors del Terrassa FC Àlex Fernández i Salva Torreño són, amb 34 anys, els dos més veterans d’una plantilla que aposta també decididament per la joventut.
Adri Montoro va causar baixa de darrera hora. Entre els més joves destaquen el porter Adrián Tapia i els migcampistes Nil Abellán i Marc Mujal. Continuarà finalment a l’equip l’extrem Bafode Cissé.
Després d’una pretemporada relativament bona, el tècnic Cristian García espera que l’equip continuï amb les bones sensacions a l’Hospitalet. “Ens estem adaptant bé. En pretemporada, els resultats són una mentida. El que compta és donar la cara quan els punts estan en joc. L’Hospitalet ens ho posarà molt complicat. És un dels millors equips de la categoria i a més es presenta davant la seva afició, però nosaltres continuarem sent fidels a la nostra aposta per tenir la pilota i practicar un futbol ofensiu”, explica Cristian García, que dirigirà l’equip per tercera temporada consecutiva.
Ser més protagonistes
Assenyala l’entrenador del San Cristóbal que hi haurà un lleuger canvi en la manera de jugar. “Volem ser més protagonistes, tenir més la pilota i dominar més els partits. D’alguna manera, intentarem ser menys directes. Sentim el futbol així”.
Cristian té clar l’objectiu: “Ens volem salvar, però no com la temporada passada, sinó amb una mica més de tranquil·litat si pot ser”. Per a ell, l’Hospitalet, Badalona i Cornellà són els clars favorits a l’ascens.
Com l’any passat, el primer classificat pujarà directament i del segon al cinquè jugaran la promoció d’ascens. Perdran la categoria de manera directa els tres últims, més els possibles descensos compensats, dels que la temporada passada va poder escapar el conjunt de Ca n’Anglada.
CE L’Hospitalet, una visita més que complicada per estrenar-se a la lliga
El San Cristóbal debutarà dissabte a les 19 hores al camp de l’Hospitalet. Cristian té tres defensors de baixa: els internacionals andorrans Joan Cervós i Max Llovera i Ricki Calamardo, amb molèsties. L’equip de l’exfutbolista riberenc Cristian Gómez inicia enguany un projecte en què Jordi Alba i Thiago Alcántara aspiren a dur-lo al futbol professional. Ningú amaga que l’objectiu és pujar de categoria. Gómez ha arribat procedent de la UE Sant Andreu, on era la mà dreta de Xevi Molist. Les entrades costaran 5 euros per als socis del San Cristóbal gràcies a l’acord al qual han arribat 13 dels 18 equips del grup.