El davanter Marc Mujal, darrer reforç per al San Cristóbal

El San Cristóbal ha reforçat la seva plantilla amb una darrera incorporació per a la temporada 2025-2026. Es tracta del davanter de 18 anys Marc Mujal. El futbolista, que pot actuar indistintament a les posicions d’extrem com d’interior, arriba a l’equip que entrena Cristian García procedent del futbol madrileny. La temporada passada va jugar al Rayo Alcobendas del grup cinquè de la Divisió d’Honor juvenil madrilenya.\r\n\r\nVa ser la seva darrera temporada com a juvenil. Enguany, ha estat escollit per reforçar l’atac del conjunt parroquial. Al conjunt d’Alcobendas, Mujal va participar en un total de set partits, cinc d’ells com a titular. Mujal es va formar al planter de la Damm i l’any passat va arribar al juvenil del Cornellà.\r\n