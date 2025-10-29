El dia que Oriol Alsina va tornar a fer d'entrenador

Després d’estar més de dos anys allunyat de les banquetes, Josep Oriol Alsina Garcia (21 d’agost del 1968, Arenys de Mar) ha tornat a vestir-se d’entrenador. A primera hora de la tarda d'aquest dimecres ha dirigit la seva primera sessió a l’Estadi Olímpic, acompanyat pel seu ajudant, Pere Tarradellas i la resta del cos tècnic.
El seu antecessor en el càrrec, l’aragonès Víctor Bravo, ha signat també aquest dimecres al matí la baixa, així com la de tot el seu cos tècnic. El següent a passar per les oficines del Terrassa FC ha estat Oriol Alsina. Ja com a entrenador de l’equip, ha citat els futbolistes al gimnàs a les 15.30. Mitja hora més tard, el maresmenc els esperava al cercle central i els ha anat saludant un per un. A alguns, com el porter Marcos Pérez i el davanter Gil Muntadas ja els coneixia d’haver-los entrenat al Llagostera.
La primera sessió preparatòria de l’etapa d’Alsina ha durat una hora. Després d’uns exercicis d’escalfament, els jugadors del Terrassa han realitzat exercicis de conservació de pilota en espais reduïts, amb els porters Marcos Pérez i Iván Biarge jugant amb els peus.
Vestit amb una samarreta blanca, xandall i pantalons curts, Alsina s’ho mirava de lluny, consultant uns fulls, com si volgués acabar de conèixer les qualitats dels seus nous futbolistes. Eren els seus ajudants els encarregats de donar les indicacions corresponents. Ell es limitava a parlar amb algun jugador. A les 17 hores, Alsina ha donat per acabat el seu primer entrenament amb el Terrassa. “Descanseu un parell de minuts. Bon entrenament”, ha etzibat als seus nous futbolistes.
Conversa amb Gil Muntadas
Alsina ha estat l’últim a abandonar el terreny de joc. Abans de fer-ho ha conversat uns minuts amb Gil Muntadas a tocar de les banquetes. Vol tenir la màxima informació de l’equip com més aviat millor. No en va, diumenge a les 12 hores s’estrenarà contra l’Andratx.
Des de la graderia, el director esportiu del Terrassa FC, Antonis Antonious, no perdia detall de l’entrenament. A la seva dreta, un reduït grup d’aficionats seguia també la sessió i comentava la jugada.
La sessió d’aquesta tarda només ha estat una primera presa de contacte. Aquest dijous a les 10.30, la plantilla tornarà a entrenar-se a l’Estadi Olímpic. En acabar, a les 12.30, tant Alsina com el seu cos tècnic seran presentats en roda de premsa.