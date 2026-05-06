Els tràmits per a la ronda Nord avancen amb la mirada posada al 2028

El perllongament de la B-40 per connectar Terrassa i Sabadell continua superant tràmits. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha confirmat aquest dimecres que els estudis ambientals i de mobilitat de la ronda Nord ja estan licitats i avancen segons el calendari previst. Aquests treballs es desenvolupen a través d’una encomana de gestió del Ministeri de Transports a la Generalitat, fet que permet executar els fons estatals des de Catalunya amb un responsable tècnic directe del Departament.
Tot i que la licitació corresponent a l’estudi d’integració territorial i paisatgística va quedar deserta per falta d’interès empresarial i sense rebre cap oferta, Paneque hi ha restat importància, assegurant que l’objectiu de començar l’obra d’aquí a dos anys es manté intacte. Aquest estudi desert estava valorat en prop de 168.000 euros i tenia per objectiu minimitzar l’impacte ambiental i visual sobre el terreny. “Això ens passa de tant en tant. Pot ser que ens endarrereixi 2 o 3 mesos. No gaire, perquè és un complementari de l’ambiental, al final ho recuperarem”, ha aclarit la consellera, refermant que començar el 2028 “és l’objectiu que tenim”.
L’estudi d’impacte ambiental s’ha adjudicat a Euro Geotécnica per 274.311,32 euros (IVA inclòs) i 18 mesos de termini. En paral·lel, l’estudi de mobilitat s’ha encarregat a Desarrollo Organización y Movilidad, SA per 125.374,22 euros i 6 mesos de temps límit. Anteriorment, ja s’havia adjudicat l’estudi informatiu, el document clau que definirà el traçat definitiu de la futura via.
Nou camí pedalable a Viladecavalls
La consellera ha visitat el Vallès per recórrer el nou camí pedalable que connecta Terrassa i Viladecavalls acompanyada de l’alcaldessa del municipi, Cesca Berenguer, i del tinent d’alcalde de Territori de Terrassa, Xavier Cardona. Aquesta infraestructura de 3 quilòmetres i 2,9 milions d’euros dels fons Next Generation aprofita el nou escenari: l’enllaç de la B-40 amb la C-16 ha desviat el trànsit de llarg recorregut i ha alliberat l’antiga C-58 (l’actual C-58z) per a la mobilitat local.
El traçat enllaça de manera segura nuclis com Can Corbera, Can Trias i el polígon de Can Mitjans amb el barri terrassenc del Roc Blanc, a més de connectar amb les estacions de tren de Viladecavalls.
Berenguer, que ha recordat que és una reivindicació històrica del 2005, ha explicat que el camí “no connecta només dos municipis, connecta persones, oportunitats i serveis”. L’alcaldessa ha destacat la decisió d’incorporar-hi un tram directe cap a l’Institut de Viladecavalls i el polígon mitjançant la rehabilitació del camí de Can Mitjans i l’enllaç amb el vial de Sant Jordi. Així s’atén una demanda municipal per oferir als estudiants una ruta segura, lluny de les rotondes de l’autopista, i per reduir la dependència del cotxe entre els treballadors.
Paneque ha admès la complexitat de l’obra. Per guanyar espai a l’antiga carretera, s’han reduït els carrils per a vehicles i s’ha instal·lat una barrera de formigó. Els treballs també han requerit reconfigurar el viaducte sobre la riera i habilitar un nou pas inferior. La via ha tingut una gran rebuda i registra 200 usuaris diaris, amb pics de 350 els caps de setmana.
D’altra banda, les obres del carril ciclable del BRCat de Sabadell-Terrassa acabaran abans de finals d’any.
Fiabilitat de l’R4 abans de més horaris
La falta de freqüències de la línia R4 a les estacions de Viladecavalls i Sant Miquel de Gonteres ha estat un dels temes abordats. Paneque ha explicat que Territori presentarà aviat un nou pla de serveis ferroviaris que fixarà les millores possibles amb la infraestructura actual fins a l’any 2030. La consellera ha subratllat que la prioritat és recuperar la fiabilitat del sistema després de l’accident de Gelida abans d’assumir més serveis. “Si a mi em diuen que aquest tren passa a una hora que passi i no 20 minuts després”, ha exemplificat. Sobre els nous trens d’Alstom, ha confirmat un endarreriment per seguretat. Els combois començaran a arribar al juny per fer proves i s’espera que entrin en funcionament a finals de 2026 o principis de 2027.