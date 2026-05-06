Creu Roja reivindica a Terrassa la força del voluntariat i el suport de la ciutadania

La solidaritat i el compromís amb les persones més vulnerables han centrat aquest dimecres a la tarda l’acte “Gràcies”, organitzat per Creu Roja a Terrassa per reconèixer tots aquells que fan possible la tasca de l’entitat al territori. La iniciativa, celebrada coincidint amb la proximitat del Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, ha posat en valor “el paper de les persones sòcies, el voluntariat, les empreses col·laboradores i les administracions locals en el sosteniment de l’acció humanitària de Creu Roja”.
L’acte, conduït per Oriol Carreras, ha comptat amb la intervenció de la presidenta de Creu Roja a Terrassa, Anna Bertran. Durant la trobada, l’entitat ha reconegut el compromís de famílies que han mantingut viva una quota de Creu Roja “com a llegat de solidaritat”, així com la implicació d’empreses col·laboradores que donen suport a l’organització a través de donatius, voluntariat corporatiu o participant directament en projectes socials.
Creu Roja és present a Terrassa des del 1898, fet que la converteix en una de les entitats més antigues de la ciutat. Al llarg de més de 125 anys, l’organització ha adaptat la seva acció a les necessitats socials de cada moment, mantenint “inalterable el seu compromís amb la humanitat”.
L’entitat compta amb més de 6.700 socis a la ciutat, una base social que, segons destaquen, “va molt més enllà de l’aportació econòmica regular”. En aquest sentit, els socis representen “el suport ciutadà, la confiança i el compromís col·lectiu” amb una organització que treballa diàriament amb persones en situació de vulnerabilitat.
Una tasca constant
Gràcies a aquesta xarxa de suport, i també a la implicació del voluntariat —a la ciutat, més de 700 persones voluntàries dediquen anualment més de 54.000 hores—, les empreses i les institucions, Creu Roja a Terrassa atén cada any més d’11.000 persones i ofereix gairebé 90.000 respostes concretes. Això es tradueix en més de 400 accions diàries relacionades especialment amb la inclusió social, l’educació i la salut.
Creu Roja ha recordat igualment que la seva activitat s’ha d’adaptar “a les necessitats emergents de la societat”. Fenòmens com la bretxa digital, les noves formes d’exclusió, la soledat no desitjada o les dificultats d’accés a drets i oportunitats obliguen l’entitat a reformular la seva intervenció de manera continuada.