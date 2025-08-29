El futur de Xavi: Manchester o Qatar

“S’ha de canviar alguna cosa i no són els 22 jugadors”. La frase correspon a l’encara entrenador del Manchester United, el portuguès Rúben Amorim. Després de caure a la segona ronda de la Copa de la Lliga anglesa davant del Grimsby Town, un rival de la quarta categoria, el futur del tècnic nascut a Lisboa és, més que mai a l’aire. Des de Manchester ja es parla del seu possible substitut.
Un dels que encapçala aquesta llista de futuribles és l’entrenador terrassenc Xavi Hernández (45 anys), ara per ara sense equip des que va ser destituït com a tècnic del FC Barcelona ara fa 15 mesos, el 24 de maig de l’any passat.
El Manchester United ja va sonar com a possible destí de Xavi l’octubre de l’any passat, quan els “red devils” van fer fora el neerlandès Erik Ten Hag. També aquest mes de març, quan ja s’especulava amb una possible destitució d’Amorim, que ha sumat només 28 punts en 29 jornades a la Premier entre aquesta temporada i la passada.
Les converses de fa mesos entre l’entrenador terrassenc i el club anglès es podrien reprendre. Dues temporades després de deixar la banqueta blaugrana, Xavi podria tornar a entrenar.
La opció d’entrenar a la Premier no és, però, l’única que té Xavi Hernández damunt la taula. N’hi ha una que sempre ha estat allà, des del mateix moment que Xavi Hernández va agafar les regnes del primer equip del Barça.
Important oferta de l’Al-Sadd
Xavi es planteja també la possibilitat de tornar a Qatar per entrenar el conjunt de l’Al-Sadd, el club on va jugar com a futbolista durant quatre temporades, entre la 2015-2016 i la 2018-2019. Va entrenar també l’equip durant un parell de temporades fins que el mes de novembre del 2021 el Barça el va fitxar com a entrenador del primer equip per substituir el neerlandès Ronald Koeman. El club de Doha li hauria fet una oferta difícil de rebutjar.
La seva trajectòria com a tècnic al Barça va ser de dues temporades i mitja (del novembre del 2021 al maig del 2024). Va guanyar la lliga i la Supercopa d’Espanya en la segona de les seves tres temporades. Tot i les ofertes que se li van presentar des de diferents clubs, quan el van acomiadar, Xavi va decidir agafar-se un any sabàtic. L’any ja ha passat i les ofertes continuen damunt la taula. El futur del terrassenc podria passar per Qatar o per Manchester.