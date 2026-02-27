El hockey espanyol necessita eixamplar la base

El hockey espanyol viu un moment d’estabilitat i confiança col·lectiva. L’informe de l’Observatori Social del Hockey 2026 ofereix una fotografia clara de l’estat emocional, estructural i estratègic d’un esport que té a Terrassa el seu centre neuràlgic pel que fa a clubs i practicants. Es tracta d’una macroenquesta realitzada entre el 25 de novembre i el 19 de desembre de l’any passat sobre una mostra de 685 federats, entre jugadors, entrenadors, àrbitres i tècnics, en la qual van participar també aficionats al hockey.
El grup majoritari de població se situa entre els 31 i els 50 anys, el que representa el 45% de la mostra, que conté un 66% d’homes i un 34% de dones. El 78% són practicants actius.
La Federació Espanyola de Hockey ha fet públics els resultats de l’estudi, que dona molt bona nota a l’estructura organitzativa, social i esportiva que envolta el món del hockey. Es percep com un esport en creixement, amb una base fidel i compromesa, per bé que es considera que necessita fer un salt endavant pel que fa a la visibilitat i a l’expansió territorial. Un 67% dels enquestats diuen que cal promoure l’esport allí on no es practica.
El 69% consideren que el hockey està creixent a Espanya. Hi ha, però, dues febleses que s’assenyalen de manera recurrent: la cobertura mediàtica i la manca d’instal·lacions, que és percebuda com un fre real al creixement de l’esport. La conclusió és que hi ha demanda i voluntat d’expansió, però falten infraestructures per absorbir aquest potencial creixement.
Cal apostar per la base
Un 54% dels enquestats consideren que l’àrea que cal reforçar més és el hockey base. Així mateix, un 43% assenyala que cal també una aposta més decidida per les seleccions inferiors i pel desenvolupament de l’alt rendiment.
El futur és un dels aspectes que més preocupa. Tres quartes parts dels participants en l’estudi considera prioritari incrementar la base de participants. En aquest sentit, la Federació ha pres nota i continuarà impulsant-la.
Pel que fa a la competició, un 70% assenyala la necessitat de donar més visibilitat a les lligues de Divisió d’Honor. Les seleccions són percebudes com el principal actiu del hockey espanyol. Un 95% dels enquestats segueix els partits internacionals i demana veure per televisió partits de competicions com la Pro League.