Tràmit per al Natació a la piscina del cuer

Abans del decisiu enfrontament de tornada dels vuitens de final de l’Euro Cup de dissabte vinent a la piscina de l’Àrea Olímpica, on haurà de remuntar un gol de desavantatge després de la mínima derrota encaixada a Romania, l’equip masculí de waterpolo del CN Terrassa viatja a Madrid per enfrontar-se dissabte a partir de les 16 hores al Club Encinas de Boadilla madrileny en partit corresponent a la setzena jornada de la Lliga de Divisió d’Honor masculina.
El conjunt de Boadilla del Monte, que ha pujat aquesta temporada, és el cuer. Ha perdut els quinze partits que ha disputat fins ara. És l’equip que menys gols marca (9 per partit de mitjana) i també el que més n’encaixa (19 de mitjana).
En el duel de la primera volta, el Natació es va imposar per un contundent marcador de 19 a 5 a la piscina de l’Àrea Olímpica.
No haurien de tenir problemes per sumar els tres punts els de Sergi Mora, que si guanyen es mantindran quarts, però amb tres punts d’avantatge amb relació al cinquè classificat, el CN Mataró.
El partit de la jornada enfronta també aquest dissabte a les 12.45 a la piscina de Sant Sebastià el líder, Barceloneta, amb el tercer, Barcelona. Un triomf mariner podria deixar el Natació a sis punts del Barcelona.