El Terrassa FC busca refer-se amb l’últim

Sis partits sense guanyar, amb un registre de quatre empats i dues derrotes, és el balanç de les últimes jornades del Terrassa FC, que intentarà trencar aquesta mala ratxa diumenge al camp del cuer de la classificació, el Torrent.
Oriol Alsina, tècnic dels terrassistes, no podrà disposar de Gil Muntadas, que estarà entre sis i vuit setmanes de baixa per una lesió, mentre que Aythami continua sense acabar de fer net de les seves molèsties. L’entrenador espera tenir a punt a alguns jugadors que han tingut algunes molèsties aquesta setmana, com és el cas de Guti.
Tot i la condició de darrer classificat de l’adversari de demà, Alsina va alertar que “no podem pensar, abans d’anar cap allà, que el partit està guanyat sense baixar de l’autocar”. El tècnic maresmenc va apuntar que “és un partit molt complicat, com qualsevol dels que hem jugat últimament, amb un equip que ara ve de guanyar el camp de l’Espanyol “B”, que no és gens fàcil”.
Alsina va recordar que el Torrent “no és l’equip de la primera volta. S’ha reforçat bé, té un bon entrenador, i haurem d’estar amb els màxims sentits i intentar ser millors que ells en moltes coses per poder guanyar el partit” i va agregar que “aquests equips que sembla que estan morts a vegades et donen una sorpresa i més a casa seva”.
Situació actual
Va continuar analitzant la situació actual del conjunt valencià i va dir que “no tenen, entre cometes, res a perdre, i ara mateix són competitius, treballen bé l’estratègia i que és difícil de fer-los un gol”. El que ha de fer el Terrassa FC, segons Alsina, és “igualar la seva intensitat, guanyar els duels, estar molt intensos i encertats en l’estratègia ofensiva i defensiva”. Si l’equip aconsegueix “fer tot això, tindrem moltes possibilitats d’emportar-nos els tres punts”, va assegurar el tècnic dels terrassistes. “Tots els rivals són diferents i el que ens toca jugar ara que no té res a veure amb el Castellón, però el context tampoc, perquè el camp petit no ens beneficia gaire”.