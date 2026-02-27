Esports

Roc Gibert, campió cadet del torneig estatal de Tarragona

El palista terrassenc milita a la UESC Sant Cugat

  • L'egarenc Roc Gibert, al lloc més alt del podi

Publicat el 27 de febrer de 2026 a les 11:55
Actualitzat el 27 de febrer de 2026 a les 11:57

El terrassenc Roc Gibert s'ha proclamat campió del torneig estatal de tennis taula celebrat al Palau d'Esports de Tarragona. El palista de l'UESC Sant Cugat, cadet de primer any, s'ha adjudicat la victòria en la categoria cadet.

La segona posició va correspondre al gallec Matías Gabriel Bentancor (Monteporreiro), mentre que el bronze va ser per a l'extremeny Antonio González (Don Benito) i el valencià Javier Sánchez (Dama d'Elx).

La competició va aplegar durant deu dies a la ciutat tarragonina més d'un miler d'esportistes de tot l'Estat, de les categories benjamí, aleví i cadet.

