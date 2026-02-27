Roc Gibert, campió cadet del torneig estatal de Tarragona

El terrassenc Roc Gibert s'ha proclamat campió del torneig estatal de tennis taula celebrat al Palau d'Esports de Tarragona. El palista de l'UESC Sant Cugat, cadet de primer any, s'ha adjudicat la victòria en la categoria cadet.\r\n\r\nLa segona posició va correspondre al gallec Matías Gabriel Bentancor (Monteporreiro), mentre que el bronze va ser per a l'extremeny Antonio González (Don Benito) i el valencià Javier Sánchez (Dama d'Elx).\r\n\r\nLa competició va aplegar durant deu dies a la ciutat tarragonina més d'un miler d'esportistes de tot l'Estat, de les categories benjamí, aleví i cadet.\r\n