Guillem Ramos, doble campió d'Espanya de parataekwondo a Sevilla

El parataekwondista terrassenc Guillem Ramos s'ha proclamat campió d'Espanya en la categoria P70, tant en la modalitat individual com en la competició per parelles, fent tàndem amb Paula Bravo, del club Su Ba Lee de Terrassa. Enguany, el Campionat d'Espanya de poomsae, freestyle i parataekwondo s'ha disputat a la ciutat de Sevilla. Es tracta d'una de les cites més destacades del calendari estatal, tot un referent per a aquestes modalitats.
La selecció catalana de parataekwondo, formada per nou esportistes de diferents edats i discapacitats psíquiques i físiques, va acabar en una meritòria tercera posició, només superada per Madrid i Andalusia.
Ramos i els seus companys preparen ara la Copa No Limits, que tindrà lloc el mes de juny a la localitat malaguenya de Mollina.
Participants del Cos Olímpic
D'altra banda, diferents taekwondistes del gimnàs Cos Olímpic de Terrassa van competir també a Sevilla. Álex Marín es va penjar la medalla d'or en sènior 2, seguit d'Arturo Buisán, que va ser plata. Alberto Calvo va fer bronze en màster 3.
En trio sincronitzat de 31 a 50 anys, Álex Marín, Arturo Buisán i Miguel Luján van obtenir també l'or. En trio sincronitzat de més de 61 anys, també van fer or José Manuel Marín, Fernando Bendala i Alberto Calvo. Tambñe van imposar-se José Manuel Marín i Beatriz Queiros en la modalitat de parella de més de 60 anys.