Terrassa hissa la bandera sahrauí en el 50è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica

L’Ajuntament ha hissat aquest divendres, 27 de febrer, la bandera sahrauí amb motiu del 50è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). El gest dona compliment a l’acord adoptat per la Junta de Portaveus i llegit en el darrer Ple Municipal, i reafirma el compromís de la ciutat amb el dret d’autodeterminació del poble sahrauí.
La RASD va ser proclamada el 27 de febrer de 1976, després de la retirada de l’Estat espanyol del Sàhara Occidental i de la posterior ocupació del territori per part del Regne del Marroc i Mauritània. Aquell acte va suposar l’expressió del dret inalienable del poble sahrauí a decidir lliurement el seu futur. Cinquanta anys després, els municipis integrats a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí continuen refermant el seu suport a aquesta reivindicació.
Des de 1963, el Sàhara Occidental figura a la llista de territoris no autònoms de les Nacions Unides, fet que implica que el seu procés de descolonització resta pendent de resolució. En aquest context, l’any 1973 es va fundar el Front Polisario, reconegut per l’ONU com a representant legítim del poble sahrauí i que exerceix funcions de govern a través de la RASD. Actualment, aquesta estructura institucional opera principalment des dels camps de població refugiada de Tindouf, a Algèria, on viuen més de 170.000 persones en condicions extremadament difícils.
El territori sahrauí es troba dividit per un mur de més de 2.000 quilòmetres construït pel Marroc durant la dècada dels anys vuitanta i envoltat de mines antipersona. Aproximadament el 80% del territori, incloses zones riques en recursos naturals com els fosfats i la pesca, es troba sota control marroquí, mentre que el 20% restant correspon als anomenats territoris alliberats, sota control del Front Polisario. Malgrat aquest context, la RASD compta amb el reconeixement de més de quaranta estats i és membre de ple dret de la Unió Africana.
Compromís de Terrassa amb el poble sahrauí
Terrassa manté una col·laboració continuada amb el poble sahrauí. La ciutat participa anualment en el programa Vacances en Pau, impulsat per l’entitat Terrassaharaui, que permet que infants dels camps de refugiats passin els mesos d’estiu amb famílies terrassenques.
A més, el municipi dona suport a projectes de cooperació sobre el terreny, com el desenvolupat l’any 2024 per l’Institut de les Desigualtats sota el títol “Promovent el dret a la salut i fomentant l’autonomia econòmica de les dones dels camps sahrauís d’Auserd”.
Amb aquest gest simbòlic, Terrassa reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets humans, el dret internacional i el dret d’autodeterminació dels pobles.