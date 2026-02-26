Hugo González vol seguir al CN Terrassa

El campió del món Hugo González de Oliveira (27 anys) és, sens dubte, la gran estrella de l’equip de natació del CN Terrassa i un dels màxims responsables dels èxits que està aconseguint l’equip terrassenc aquesta temporada, tant al Campionat d’Europa de piscina curta de Lublin com en la Copa d’Espanya de clubs de natació de Divisió d’Honor, entre altres competicions.
Hugo González va ser un dels protagonistes de la recepció que l’Ajuntament va oferir dimarts als equips del Natació i va aprofitar per parlar del seu futur. El nedador balear està vivint la seva segona temporada al Natació i va deixar clar que la seva intenció és renovar el seu contracte, que acaba el 31 d’agost. “La meva intenció és continuar aquí. Estem entrenant molt bé i aconseguint molt bons resultats. M’encantaria seguir a Terrassa fins al cicle olímpic de Los Angeles”.
El director tècnic del CN Terrassa, Edu Vera, coincideix amb ell. “Estem molt contents amb l’Hugo i ens agradaria que continués. Després de Setmana Santa començarem a treballar-hi”.
González va fitxar pel CN Terrassa després del Mundial de Doha, on es va penjar l’or en els 200 esquena. Va canviar els seus entrenaments als Estats Units pels de Terrassa. “Aquí entrenem amb un sistema força semblant al dels Estats Units i ens està donant fruits. No descarto tornar a fer alguna concentració, però estic molt a gust entrenant al CN Terrassa”.
Preparant l’Europeu de París
Té moltes esperances posades en l’Europeu de París, que tindrà lloc del 31 de juliol al 16 d’agost. “D’aquí a un parell de setmanes tenim el Campionat d’Espanya en piscina llarga de Sabadell, que ens servirà per preparar l’Europeu. Hauré de fer les mínimes al mes de juny a Mallorca. Penso que tinc força marge de millora en els 200 estils. Serà la meva prova principal de cara a les temporades vinents”, assegura.
D’altra banda, el mallorquí, que acumula set Copes d’Espanya en el seu palmarès, va expressar el seu agraïment per la recepció. “Abans de venir a Terrassa vaig guanyar diverses Copes d’Espanya a Madrid amb el Real Canoe i mai em van fer una recepció com aquesta, tan familiar i propera. Aquesta és la segona Copa d’Espanya que guanya el club. És una competició molt valuosa i ens fa una especial il·lusió que es reconeguin els nostres mèrits”, va dir.