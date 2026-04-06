El Kampong s'imposa 3-2 al Gantoise i es proclama campió d'Europa

L’equip neerlandès del Kampong s'ha proclamat campió d’Europa de clubs en derrotar a la final disputada a Den Bosch per 3 gols a 2 al Gantoise belga, botxí del Club de Campo en semifinals. Els neerlandesos han encarrilat la final gràcies a dos gols en els nou primers minuts, obra de Duco Telgenkamp i Finn van Bijnen. Al minut 34, Jip Janssen ha fet el 3 a 0. El marcador no s'ha mogut fins als set últims minuts, quan Alexander Hendrickx i Mathis Lauwers han retallat distàncies. Ha tingut l'empat el conjunt belga, però els neerlandesos han sabut defensar-se bé.
L’equip dels Països Baixos té a les seves files l’exporter de l’RC Polo de Barcelona Luis Calzado, que en la seva primera temporada defensant la porteria del club d’Utrecht ha aixecat la seva primera Euro Hockey League.
Es tracta de la segona EHL que guanya el Kampong. La primera la va aconseguir ara fa deu anys a la final disputada a l’estadi Pau Negre de Barcelona. Va ser una de les dues úniques ocasions en què la fase final de la competició es va disputar fora dels Països Baixos. L’altra va ser l’any 2017 a la localitat belga de Brasschatt. El Kampong va ser subcampió els anys 2018 i 2024.
Enguany, no hi ha hagut representació terrassenca a l’EHL masculina, on el Club de Campo de Madrid ha estat a un pas de classificar-se per a la gran final. Va perdre per 2 a 3 a la primera semifinal davant del Gantoise belga i aquest dilluns ha perdut per 4 a 3 a la tanda de “shoot-outs” del duel pel bronze, que ha acabat amb empat a dos gols davant de l’Amsterdam de l’exjugador de l’Atlètic Johannes Mooij.
D’altra banda, el madrileny Pablo Usoz, que juga a l’Old Georgians anglès, no va passar de quarts, on va perdre per 1 gol a 3 davant d’un Gantoise que acabaria proclamant-se subcampió. El Gantoise era el vigent subcampió.