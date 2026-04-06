Or i bronze per a l'Atlètic a l'EHCO Trophy d'Utrecht

Excel·lents resultats dels equips juvenils de l’Atlètic, que s'han penjat la medalla d’or masculina i la de bronze femenina a l’EHCO Trophy, el torneig de la categoria sub-19 que ha aplegat a Utrecht als campions i subcampions dels principals tornejos continentals.
En categoria masculina, l’Atlètic s'ha proclamat campió després d’imposar-se per 2 a 1 a la final al Zehlendorfer Wespen alemany. Maxim Florit ha inaugurat el marcador al minut 20 en un duel que han tingut dominat els terrassencs. Al tram final del tercer període, al minut 43, Cesc Bosch ha fet el gol de la tranquil·litat per als de Can Salas. Nou minuts més tard, Mika Böttger ha retallat distàncies per part dels alemanys, però la victòria i el primer lloc dels egarencs ja no s'ha escapat.
L’Atlètic ha dominat amb autoritat el torneig, imposant-se també en els tres partits de la fase de grups. Va batre per 3 a 1 al Rondebosch sud-africà, per 2 a 1 al Royal Leopold belga i per 5 a 0 al Rotterdam neerlandès.
El combinat femení ha guanyat per 3 a 2 al Repton anglès en el duel pel bronze. A la fase de grups, les de Can Salas van derrotar per 4 a 1 al Harvestehuder alemany i per 3 a 2 al Kampong i van perdre per 1 a 3 amb el Waterloo Ducks belga.