Oriol Torras: "Tinc moltes ganes de començar a treballar amb el Club Egara"

Què se sent en rebre un premi a la teva ciutat després de tants anys d’esforç? La veritat és que suposa un orgull enorme. No m’ho esperava pas. Vaig estar nominat fa dos anys juntament amb Xavi Hernández. El sol fet de ser considerat un dels tres millors entrenadors de Terrassa ja em va fer una gran il·lusió. Repetir dos anys després és per estar francament molt satisfet.
L’any passat va ser sensacional per a tu, especialment en l’àmbit internacional. Penso que el jurat ha valorat la gran fita que vam aconseguir a la Xina. Mai cap selecció espanyola sub-21 havia aconseguit plantar-se en una final de la Copa del Món. I nosaltres vam aconseguir-ho. I no només això. També vam acabar el torneig sense haver encaixat cap derrota. Malauradament, vam perdre la final per “shoot-outs”. Aquesta mateixa generació de jugadors ja s’havia proclamat campiona d’Europa l’any anterior. Tal com va destacar la premsa, va ser una fita històrica.
No només això, sinó que com a assistent de Max Caldas a la selecció absoluta vas aconseguir el bronze a l’Europeu de Mönchengladbach. I amb el Júnior de Sant Cugat va fer també una bona temporada, proclamant-se campió de Catalunya. Sí. La veritat és que ha estat una magnífica temporada, no només amb el Júnior sinó amb la meva feina amb els diferents equips de la Federació Espanyola.
Fa unes setmanes vam saber que seràs el nou entrenador de l’equip masculí del Club Egara. Com afrontes aquest nou repte a la teva ciutat? Molt content. És un nou projecte, molt motivant. Tinc moltes ganes de començar a treballar amb l’Egara. Primer, però, toca acabar de la millor manera possible amb el Júnior. Encara ens queda la Copa del Rei i també tenim opcions de lluitar pel títol de lliga.